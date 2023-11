AMD เปิดตัวชุดบันเดิลการ์ดจอพร้อมเกม Avatar วางจำหน่ายแล้ววันนี้

ชุดบันเดิล "Avatar: Frontiers of Pandora" เกมที่เหล่าแฟน ๆ ตั้งตารอคอย ซึ่งจะเปิดให้เล่นพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 7000 Series และกราฟิกการ์ด AMD Radeon RX 7000 Series รวมไปถึงผลิตภัณฑ์แล็ปท็อปที่ใช้ขุมพลังโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen และกราฟิกการ์ด AMD Radeon ในรุ่นที่ร่วมรายการ สามารถแลกรับโค้ดเกม Avatar: Frontiers of Pandora ฟรีจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566"Avatar: Frontiers of Pandora" เกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งจากภาพยนตร์ชื่อดัง ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นชาว Na'vi ที่ถูกลักพาตัวโดยองค์กรทหารของมนุษย์ที่รู้จักกันในชื่อ RDA หลังถูกฝึกฝนให้ทำตามวัตถุประสงค์ของ RDA มานานกว่า 15 ปี ในที่สุดก็ได้รับอิสระแต่กลับพบว่าตนเองกลายเป็นแค่คนแปลกหน้าบนดาวบ้านเกิดของตัวเอง ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางไปทั่วดาว Pandora เชื่อมต่อกับมรดกที่สูญหายไป และค้นพบความหมายที่แท้จริงของการเป็น Na'vi เพื่อปกป้องดาวบ้านเกิดจาก RDAผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการในโปรโมชั่นชุดบันเดิลเกม Avatar ได้ที่ https://www.amd.com/en/gaming/featured-games/avatar-pandora.html#bundle หรือทางแฟนเพจ AMD Redteam Thailand