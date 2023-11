หนังภาคใหม่ "Godzilla Minus One" เปิดตัวญี่ปุ่นทะลุพันล้านเยน

สถิติดังกล่าวเป็นการนับในช่วง 3 วันแรกเริ่มจาก 3 พฤศจิกายน จำนวนโรง 522 โรงทั่วญี่ปุ่นมียอดคนซื้อตั๋วราว 6.4 แสนและรายรับประมาณ 1,040 ล้านเยน เมื่อเทียบกับภาคก่อนหน้าของญี่ปุ่นเองคือ Shin Godzilla ฉายเมื่อปี 2016 ถือว่าสูงกว่า 122.8 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเท่ากันนอกจากนี้ กระแสตอบรับก็เทไปในทิศทางที่ดีมาก มีรายงานว่าผู้ชมในโรงหลายแห่งปรบมือให้หลังฉายจบ นำเสนออารมณ์สิ้นหวังและดราม่าได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่หนังสูตรสำเร็จเรียกน้ำตาซึ่งเป็นภาพลักษณ์ติดตัวของผู้กำกับ ทาคาชิ ยามะซากิ จากผลงานเก่าเนื้อหาของ Godzilla Minus One จะย้อนยุคไปอยู่ในญี่ปุ่นช่วงหลังสงคราม เปรียบเทียบว่าประเทศที่สูญเสียทุกอย่างกลายเป็นศูนย์กำลังจะเผชิญกับก็อดซิลล่าทำให้ศูนย์กลายเป็นติดลบตามชื่อนักแสดงผู้รับบทนำคือ ริวโนะสุเกะ คามิกิ (Your Name) และ มินามิ ฮามาเบะ (ชินคาเมนไรเดอร์) ร่วมด้วย ยูคิ ยามาดะ, มุเนทากะ อาโอกิ, ฮิเดทากะ โยชิโอกะ, ซากุระ อันโดะ และคุราโนะซึเกะ ซาซากิหนัง Godzilla Minus One ยังถือเป็นภาคแรกของรัชศกเรวะและภาคที่ 30 เมื่อนับเฉพาะญี่ปุ่นสร้าง เตรียมเข้าสู่การฉลองครอบรอบ 70 ปีแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าโดยรวม เริ่มต้นจากภาคแรกสุดวันที่ 3 พฤศจิกายนปี 1954 ซึ่งครั้งนี้ตั้งใจวางโปรแกรมฉายให้ตรงกันพอดี