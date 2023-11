Diablo IV อวดภาคขยาย "Vessel of Hatred" ออกปลายปีหน้า

การประกาศครั้งนี้ก็มาพร้อมกับงานอีเวนท์ใหญ่ BlizzCon 2023 ซึ่งนอกจากภาคขยายแล้วก็มีการพูดถึงคอนเทนท์ในอนาคตระยะใกล้ช่วงปลายปี พร้อมรายการ Campfire Chat จับทีมพัฒนามานั่งตอบคำถามด้วยเนื้อหาของ Vessel of Hatred จะเล่าต่อจากเกมหลักเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกทิ้งเอาไว้เกี่ยวกับจอมอสูร "เมฟิสโต" ผู้วางแผนบางอย่างกับแดนศักดิ์สิทธิ์ นำไปสู่การผจญภัยในดินแดน Nahantu มีทั้งวิธีการเล่นแบบใหม่ วายร้ายให้กำจัด และที่สำคัญคือหนึ่งตลาสตัวละครใหม่ไม่ซ้ำกับจักรวาลดิอาโบลที่ผ่านมาสำหรับคอนเทนท์เกมปัจจุบันก็จะเตรียมจะออกแพตช์อัพเดตปรับปรุงสำหรับ Season of Blood อย่างเช่นไอเทมระดับ Unique ใหม่ 5 ชิ้น ระบบสุ่มพลังไอเทมที่มีตัวอย่างความเป็นไปได้ให้ดูก่อน กิจกรรมท้าทายความยากสูง Abattoir of Zir ให้ผู้เล่นเลเวล 100 เล่นได้ซ้ำๆ และอีเวนท์พิเศษ Midwinter Blight ฉลองเทศกาลปลายปีนอกจากนี้ ทางค่ายก็พูดถึงการอัพเดตซีซัน 3 ในอนาคตเล็กน้อย มีไฮไลท์สำคัญคือดันเจียนรายสัปดาห์ The Gauntlet ให้เล่นแข่งจัดอันดับฝีมือกับคนอื่นทั่วโลก จารึกชื่อผู้ชนะสูงสุดแต่ละสัปดาห์เอาไว้ตลอดกาล