"BlizzCon 2023" เผยตารางถ่ายทอดสด วันที่ 4-5 พ.ย.นี้ รับชมฟรี!

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางช่องทาง YouTube หรือ Twitch ได้ฟรี ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายนนี้ โดยตารางของกิจกรรมที่น่าสนใจบน BlizzCon Arena มีดังนี้● 1AM– พิธีเปิดงาน● 3:30AM – สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ใน World of Warcraft: What’s Next● 4:30AM – เจาะลึก Overwatch 2: Deep Dive● 5:30AM – สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ใน World of Warcraft Classic: What’s Next● 6:30AM – สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ใน Hearthstone: What’s Next● 7:30AM – Warcraft Rumblings● 2AM – เจาะลึก World of Warcraft: Deep Dive● 3:30AM – สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ใน Overwatch 2: What’s Next● 4:30AM – Diablo IV Campfire Chat● 6:45AM – Community Night● 8:15AM – การปรากฎตัวของ LE SSERAFIMนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถซื้อคอลเลกชั่น BlizzCon ซึ่งจะเป็นของที่ระลึกในรูปแบบดิจิทัลและไอเทมภายในเกมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2, Hearthstone หรือ Warcraft Rumble สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ Battle.net store ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของงาน BlizzCon 2023 ได้ทาง X: @Blizzard_Ent และ www.blizzcon.com