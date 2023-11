18 ทีมพร้อมปะทะในศึกชิงแชมป์โลก Free Fire World Series 2023

รายชื่อทีมเข้าแข่งขันแต่ละภูมิภาค





ธีมการแข่งขันของ Free Fire World Series (FFWS) 2023 ในปีนี้คือ ‘Own The Glory’ ที่ต้องการเล่าถึงการต่อสู้ของผู้เล่นดีกรีระดับโลกกว่า 90 คนที่ร่วมแข่งขันเพื่อนำชื่อเสียงและเกียรติยศกลับไปฝากแฟน ๆ Free Fire ที่บ้านเกิดของตน ดังนั้น แฟน ๆ เกม Free Fire ต้องห้ามพลาดการรับชมและเชียร์ทีมในใจให้สามารถคว้าชัยชนะไปให้ได้การแข่งขัน FFWS 2023 จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ รอบ Knockout รอบ Point Rush และรอบ Grand Finals ผู้แข่งขันทั้งหมด 18 ทีมจะแข่งขันในรอบ Knockout Stage ในช่วงวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2566 และ 17 - 19 พฤศจิกายน 2566 และนี่คือรายชื่อทีมที่จับฉลากแบ่งสายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม และในแต่ละกลุ่มจะแข่งขัน 24 แมทซ์ เป็นเวลาสองสัปดาห์1. MIBR (กลุ่ม A)2. Magic Squad (กลุ่ม A)3. LOUD (กลุ่ม C)1. All Glory Gaming (กลุ่ม A)2. Furious Gaming (กลุ่ม B)3. OSAKA (กลุ่ม C)1. Buriram United Esports (กลุ่ม A)2. CGGG (กลุ่ม B)3. EXP Esports (กลุ่ม C)1. Thorrad (กลุ่ม A)2. RRQ Kazu (กลุ่ม B)3. Poco Star (กลุ่ม C)1. GOW (กลุ่ม B)2. WAG (กลุ่ม B)3. P Esports (กลุ่ม C)1. Expand (กลุ่ม C)1. Hotshot Esports (กลุ่ม A)1. WASK (กลุ่ม B)สุดยอด 12 ทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบ Point Rush ได้ จะต้องไปแข่งขันต่อในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2566 ที่พวกเขาจะต้องแข่งขันทั้งหมด 12 แมทช์ โดยในรอบ Point Rush นั้น แต่ละทีมจะได้รับแต้มต่อตามผลงานของตัวเอง ซึ่งจะทำให้มีแต้มที่ได้เปรียบในการแข่งขันรอบ Grand Finalส่วนรอบ Grand Final จะแข่งขันวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ แข่งขันกันทั้งหมด 6 แมทช์ สนามที่ช่วงชิงตำแหน่งของแชมป์โลกในการแข่งขัน FFWS 2023เพื่อเพิ่มความร้อนแรงในช่วง World Series ทาง Garena Free Fire จึงจัดกิจกรรมพิเศษภายในเกม โดยใช้ชื่อว่า Ghost Criminal ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เหล่าผู้เล่นจะได้ทำความรู้จักกับ 'ผีจารชน' ผู้ที่วางแผนจะขโมยถ้วยรางวัล FFWS ด้วยความช่วยเหลือจากสหายเก่า เคลลี่จะหยุดการกระทำของเขาได้หรือไม่ ติดตามได้ในวิดีโอที่จะถูกปล่อยออกมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566นอกจากนี้ยังมีชุดแฟชั่นรุ่นลิมิเต็ดอิดิทชั่น ในซีรีส์จารชน คนปล้นโลก - 'ผีจารชน' ที่พร้อมให้เป็นเจ้าของในช่วงกิจกรรมนี้อีกด้วย โดยชุดธีม Ghost นี้ เป็นรุ่นล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้กับซีรีส์ยอดฮิตอย่าง จารชน คนปล้นโลก โดยใช้โทนสี Cyan ที่สะกดทุกสายตา มาพร้อมกับเอฟเฟกต์ควันที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้เล่นกดใช้งานนอกจากนี้ ทีมงาน Garena Free Fire ยังเตรียมกิจกรรมภายในเกมให้กับผู้เล่นและแฟน ๆ อีกเพียบ ซึ่งรวมไปถึง กิจกรรม รางวัลความคืบหน้า, แผนที่คราฟท์แลนด์แบบสเปรกตรัม, รางวัลฟรีในธีม Ghost Criminal เช่น ปืน Trogon เซิร์ฟบอร์ด และมอเตอร์ไซค์การแข่งขันทุกแมทช์จะถูกถ่ายทอดสดบน YouTube ผู้เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการในการไลฟ์สตรีม FFWS 2023 นอกจากนี้ Free Fire จะปล่อยวิดีโอรายสัปดาห์ที่จะแนะนำทีมผู้แข่งขันจากทั้ง 8 ลีก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Own The Glory และจะเริ่มปล่อยวิดีโอตัวแรกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเริ่มแข่งขันติดตามการอัปเดตข่าวสารของ Free Fire World Series 2023 ได้ทาง Official Garena Free Fire Esports ประเทศไทย