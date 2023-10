พบศึกชิงแชมป์ RoV Pro League 2023 Winter ไบเทคบางนา 21 - 22 ต.ค.นี้

หลังได้ผู้เข้ารอบ Championship ของการแข่งขัน RoV Pro League 2023 Winter เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทั้ง 4 ทีมประกอบไปด้วย Bacon Time (BAC), Talon (TLN), Buriram United Esports (BRU) และ B Esports x Hydra (BHD)ตารางการแข่งขันรอบ Championship วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566Bacon Time แชมป์โปรลีกซีซันล่าสุด และยังเป็นแชมป์ 3 ฤดูกาลติดต่อกันจะต้องพบกับ Talon แชมป์โปรลีก 2 สมัย ในช่วงครึ่งแรกของซีซันนี้เป็นเจ้าหมู BAC ที่โชว์ฟอร์มแชมป์เอาชนะไปได้ 3-2 เกม แต่ช่วงครึ่งหลังเหยี่ยวแดงสามารถเร่งฟอร์ม แก้แค้นด้วยการปิดเกมเอาชนะไปได้รวดเดียว 3-0 เกม ทำให้แมตช์นี้เราต้องจับตาดูกันว่าจะเป็นใครที่เก็บชัยชนะครั้งนี้ พร้อมก้าวขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอแข่งในวันอาทิตย์ได้สำเร็จBuriram United Esports แชมป์โปรลีก 2 สมัย ต้องเจอกับ B Esports x Hydra ทีมม้ามืดประจำฤดูกาลนี้ แมตช์นี้ไม่ใช่เพียงผู้ชนะจะได้เข้ารอบต่อไป แต่ยังจะได้สิทธิ์ไปแข่งในรายการนานาชาติปลายปีอย่าง AIC 2023 ทันทีอีกด้วย แม้ BHD จะเอาชนะ BRU ไปได้ในช่วงครึ่งแรก 3-2 เกม แต่ปราสาทสายฟ้าก็ไม่พลาดท่าอีกครั้ง ล้างแค้นเอาชนะไปด้วยสกอร์เดียวกัน ซึ่งในช่วงท้ายซีซันก็ดูเหมือนว่าไฮดราจะสะดุดพ่ายไปหลายแมตช์ ต้องมาดูกันว่าแมตช์สายล่างครั้งนี้ พวกเขาจะกู้ฟอร์มและผ่านด่านอดีตแชมป์อย่าง BRU ไปได้หรือไม่ และใครจะเก็บชัยชนะแถมได้ที่นั่งไป AIC 2023 ได้สำเร็จรวมถึงผู้เข้าร่วมงานออฟไลน์ครั้งนี้ มีสิทธิ์ได้รับเสื้อ RoV ลาย Limited Edition และโค้ดไอเทมฟรีสูงสุดถึง 3 โค้ด โดยประกอบไปด้วย1. ผู้ร่วมงาน 1,600 ท่านแรกของแต่ละวัน รับฟรี เสื้อ RoV ลาย Limited Edition และโค้ดสกิน Legend ถาวรฟรี โดยแบ่งเป็นวันที่ 21 ต.ค. 66 แจกเสื้อ RoV ลายน้อง Teeri และโค้ดสกิน Heoric ถาวร (เลือก 1 จาก 5 สกินดังนี้ Elsu: Snow Eagle, Keera: Carano Scholar, Aya: Victorious Banner, Tulen: Midfield Master และ Xeniel: Tengu of Peace)วันที่ 22 ต.ค. 66 แจกเสื้อ RoV ลายพี่ Kaine และโค้ดสกิน Heoric ถาวร (เลือก 1 จาก 5 สกินดังนี้ Slimz: Rumble Time, Yue: Fleeting Gaze, Helen: Forest Tale, Moren: Booze Dealer และ Paine: Symphony of Death)2. ผู้เข้าร่วมงาน 5,000 ท่านแรกของแต่ละวัน รับฟรี! โค้ดไอเทม RPL 2023 Winter Box โดยภายในกล่องประกอบไปด้วย 4 ตราอัญเชิญ ทั้งตราอัญเชิญรูปโปรไฟล์วิบวับ (เลือก 1), ตราอัญเชิญกรอบโปรไฟล์ (เลือก 1), ตราอัญเชิญอิโมจิถาวร (เลือก 1) และ ตราอัญเชิญท่าเต้น (เลือก 1)3. ผู้เข้าร่วมงาน 10,000 ท่านแรกของแต่ละวัน รับฟรี! โค้ดไอเทมสำหรับกล่องสกิน 100% เปิดเพื่อชิงตราอัญเชิญ 3 ระดับ (Ultimate Legend และ Heroic) โดยสกินภายในประกอบด้วยo ตราอัญเชิญสกิน Ultimate (เลือก 1 จาก 2 สกินดังนี้ Lauriel: Divine Grace และ Maloch: Mechanized)o ตราอัญเชิญสกิน Legend (เลือก 1 จาก 5 สกินดังนี้ Aleister: Sanguine Orb, Mganga: Sweet Dreams, Ryoma: Bloodthirst, Arduin: Hellfire: Nether Halberd และ Murad: Galaxia)o ตราอัญเชิญสกิน Heroic (เลือก 1 จาก 8 สกินดังนี้ Xeniel: Armageddon, Laville: Skater boy, Toro: Officer, Celica: Legend of the West, D'Arcy: The Count, Quillen: Master Surgeon, Omen: Bloody Baron และ Rouie: Nether Steward)o ตราอัญเชิญสกิน Ultimate (เลือก 1 จาก 2 สกินดังนี้ Liliana: Mirage และ Capheny: Cherry Blossom)o ตราอัญเชิญสกิน Legend (เลือก 1 จาก 5 สกินดังนี้ Kahlii: Voice of the Veda, Skud: Hellfire: Demon's Arm, Zuka: Tooth Furry, Valhein: Disciple of Science, Grakk: Cap'n)o ตราอัญเชิญสกิน Heroic (เลือก 1 จาก 8 สกินดังนี้ Chaugnar: Hazmat, Raz: Zulu Warrior, Aoi: Shadow of Sakura, Kil'Groth: Carapace, Astrid: Regnant, Zill: Ripper, Lindis: Time Warp, WuKong: Agent)เซตสกิน ESTEEM ทุกสกินเซตสกิน Ultimate ทุกสกินเซตสกิน WaVe ทุกสกินเซตสกิน RPL (Elsu, Aoi, Quillen)เซตสกินไทย (ประกอบไปด้วย Tel,Annas, Arum, Veres, Lauriel, Omen, Mina, Violet, Airi, Hayate และ Ilumia)Dimension Breaker Airi (ใหม่ล่าสุด)Dimension Breaker VioletDimension Breaker Tel'AnnasDimension Breaker LaurielDimension Breaker Nakrothนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดแต่งคอสเพลย์ภายในงาน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 คูปอง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/RoVCosplayTandC ภายในงานยังมีบูธจาก 7 สโมสรโปรลีกทั้ง Bacon Time, Talon, Buriram United Esports, B Esports x Hydra, PSG Esports, King of Gamers Club และ eArena มาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกในราคาสุดพิเศษ รวมถึงยังมีกิจกรรมให้เล่นสนุกอีกด้วยใครที่มาร่วมงานไม่ได้ ก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน RoV Pro League 2023 Winter ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้- Facebook: Garena RoV Tournament - Facebook: Garena RoV Thailand - YouTube: Garena RoV Thailand