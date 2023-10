มาอีกวง! Riot Games เผยโฉมวงดนตรีเสมือนจริงวงใหม่ "HEARTSTEEL"

คือวงดนตรีบ้าระห่ำที่ทุ่มเทให้กับบุคลิกอันสุดเฉพาะตัวและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ภารกิจของพวกเขาคือการระเบิดพลังสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จตามสิ่งที่พวกเขาเชื่อ บุคลิกและเสียงดนตรีของวงนั้นได้ดึงเอาแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มดนตรีสมัยใหม่ รวมไปถึงอิทธิพลมากมายจากหลากหลายแนวเพลงและยุคสมัย แล้วปิดท้ายด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นไม่ซ้ำใคร การสร้างสรรค์เพลงในแบบที่ตรงตัวและเปี่ยมไปด้วยพลังของ HEARTSTEEL นั้นได้รวมกันอยู่ในซิงเกิลเปิดตัวที่จะมาถึงอย่างที่จะปล่อยมิวสิควิดีโอให้รับชมผ่านทาง YouTube ในวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 22:00 น. ตามเวลาประเทศไทย“ศิลปินเสมือนจริงของ Riot นั้นถือเป็นการสร้างที่สุดแห่งนวัตกรรม รวมไปถึงช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นของเรา”กล่าว “แนวคิดเรื่องวงดนตรีชายล้วนนั้นได้รับการพูดถึงโดยเหล่าแฟน ๆ มาอย่างยาวนาน และเราตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้นำแนวคิดสุดตื่นตานี้มาโลดแล่นให้เป็นจริง HEARTSTEEL นั้นเป็นการร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งระหว่างทีมสุดสร้างสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถของเรา และเหล่าศิลปินหน้าใหม่สุดยอดเยี่ยม หลักการของ HEARTSTEEL คือสุดยอดกลุ่มเพื่อนทางดนตรีที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้เมื่อรวมพลังกัน ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่ฝังอยู่คอมมูนิตี้ของเราผ่านการทุ่มเทไปกับเกมของเราในทุก ๆ วัน”HEARTSTEEL จะติดอันดับชาร์ตศิลปินเสมือนจริงของ Riot ซึ่งมีบทเพลงมากมายหลากหลายแนวด้วยกัน ก่อนที่ HEARTSTEEL จะเกิดขึ้น RGM ได้เปิดตัวสุดยอดวงเพลงป๊อประดับโลกที่ฝากผลงานเพลงทุบสถิติมาแล้ว ซึ่งเป็นวงที่มีที่มาจากแชมเปี้ยนของ League of Legends อย่าง Ahri, Kai’sa, Evelynn และ Akali โดยวงนี้ได้เปิดตัวซิงเกิล "POP/STARS" ซึ่งได้รับรางวัลระดับแพลตินัมจากสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกา (RIAA) และมิวสิควิดีโอยังทำให้วงนี้กลายเป็นวงเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ YouTube ด้วยยอดการรับชมที่สูงถึง 560 ล้านครั้งในปัจจุบัน นอกจากนี้ RGM ได้พัฒนาวงดนตรีแนวเฮฟวีเมทัลอย่างซึ่งเป็นวงที่มียอดผู้ฟังต่อเดือนสูงถึง 460 ล้านครั้งบน Spotify และยอดสตรีมอีกกว่า 200 ล้านครั้งบนแพลตฟอร์มการฟังเพลงเจ้าอื่น ๆ ทั้งนี้ RGM ยังเปิดตัวกลุ่มนักร้องเสมือนจริงแนวฮิปฮอปที่มีชื่อว่าซึ่งเป็นวงที่มียอดการฟังเพลงสูงถึง 165 ล้านครั้งบนแพลตฟอร์มการฟังเพลงเจ้าอื่น ๆ ซึ่งทั้งสามวงนี้ต่างก็เคยแสดงสดในการแข่งขัน League of Legends World Championship ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์การแข่งขันมาแล้ว รวมไปถึงบทเพลงจาก RGM อีกมากมายกว่า 750 เพลงที่ขับร้องโดยศิลปินเสมือนจริง ทั้งหมดนี้ต่างมียอดการฟังรวมกันกว่าหนึ่งหมื่นล้านครั้งบนแพลตฟอร์มการฟังเพลงเจ้าอื่น ๆHEARTSTEEL เป็นการร่วมมือกันกับศิลปินเพลงมากความสามารถจากหลากหลายแนวดนตรีเข้าด้วยกัน โดย BAEKHYUN จะให้เสียงเป็น Ezreal, ØZI ให้เสียงเป็น Sett, Tobi Lou ให้เสียงเป็น K'Sante และ Cal Scruby ให้เสียงเป็น Kaynคือหนึ่งในสมาชิกวงเคป๊อปอย่าง EXO และ SuperM และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดนักร้องนำเพลงแนวเคป๊อป ด้วยผลงานอันโด่งดังของเขาประกอบไปด้วยมินิอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จทั้งสามอัลบั้ม (City light, Delight และ Bambi) ในฐานะนักร้องเดี่ยว เช่นเดียวกับซิงเกิลเดี่ยวและเพลงประกอบละครมากมาย สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือความนิยมระดับโลกที่เขามีจากการที่เขาสามารถทำสถิติมียอดขายทะลุ 9 ล้านชุด ครอบคลุมทั้งอัลบั้มวงและอัลบั้มเดี่ยวเป็นแรปเปอร์จากเมืองลอสแองเจลิสผู้โด่งดังที่มีลีลาการแต่งเนื้อเพลงอันแสนชาญฉลาดพร้อมด้วยภาพลักษณ์อันแหวกแนว เพลงของเขานั้นพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องในเชิงของกีฬาและความตลกร้ายของการไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง นอกเหนือจาก Riot แล้วเขายังเคยจับมือร่วมงานกับแบรนด์ชื่อดังมากมายทั้ง NFL, EA Sports และ Ciroc Vodkaเป็นศิลปินที่เกิดในเมืองลอสแองเจลิสและเติบโตที่ไทเป เขาก้าวขึ้นเป็นศิลปินดาวจรัสฟ้าผ่านเส้นทางอาชีพอันโด่งดังของเขาในวงการดนตรีภาษาจีนกลาง ด้วยความสามารถอันเก่งกาจของเขาในฐานะนักร้อง-นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์เพลง นักแสดง และผู้กำกับสุดสร้างสรรค์ ทำให้เขาได้รับรางวัลในวงการมานับไม่ถ้วน อัลบั้มเปิดตัวของเขา "ØZI: The Album" ได้รับการเสนอชื่อในรายการ Golden Melody Awards ซึ่งเป็นมอบเกียรติคุณสูงสุดในวงการเพลงภาษาจีนกลางมากถึงหกสาขา และเขายังได้รับรางวัล "ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม" อีกด้วยคือศิลปินมากความสามารถซึ่งสร้างผลกระทบสำคัญต่อวงการดนตรีร่วมสมัย Lou เกิดที่ประเทศไนจีเรียแต่เติบโตที่เมืองชิคาโก เขาได้สร้างสรรค์เส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์จากการที่เขาผสมผสานองค์ประกอบของแนวเพลงฮิปฮอป อาร์แอนด์บี และป๊อปเข้ากับท่วงทำนองที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ด้วยซิงเกิลอันแหวกแนวของเขา "Buff Baby" ทำให้เขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และทำให้ Lou เป็นศิลปินที่น่าจับตามองติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของวง "HEARTSTEEL" ได้ที่ Riot Games Music บน X TikTok และ Facebook