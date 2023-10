Lenovo จัดเต็มความสนุกในงาน Thailand Game Show 2023

ร่วมรับชมการแข่งขันออฟไลน์ในชื่อรายการ "FC Pro Festival All Star" การแข่งขันชิงรางวัล พร้อมตามหาตัวแทนประเทศไทยไปชิงชัยที่ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ มาร่วมสนุกและตะโกนเชียร์เหล่านักแข่งที่ทุกคนชื่นชอบแบบสด ๆ ไปพร้อมกันได้เลยที่บูธ Lenovo ตลอดทั้งสามวัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคมนี้ถึงเวลารวมตัวเหล่าสมาชิกคนชอบ EA Sports FC Online กับ 4 Creator ชื่อดังอย่าง ขวัญ ลามาเซีย, โคตรแอ็ค, เส้นสนาม และ OvertimeCO ที่จะมาโชว์ฝีเท้าใน Showmatch สุดพิเศษที่จะเกิดขึ้นที่บูธ Lenovo แฟนคลับทุกคนอย่าลืมมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจทั้งสี่คนได้เลยในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปใครจะเป็นตัวจริงเรื่องเกมบอลครั้งนี้ถึงเวลาพิสูจน์พร้อมกันแล้วในศึก Showmatch สุดฮาพร้อมจัดเต็มความบันเทิงขั้นสุดระหว่าง DJ Art และ Oan The Voice แล้วครั้งนี้ใครกันจะชิงชัยชนะในครั้งนี้ไปได้สำเร็จ มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจทั้งสองคนได้เลยที่บูธ Lenovo ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 นี้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปปีนี้บูธ Lenovo จัดเต็ม พร้อมขนทัพเหล่าคนดังสายบอลมาร่วม Meet & Greet สุดพิเศษพร้อมเล่นเกมในศึก Showmatch สุดฮา ไม่ว่าจะเป็น 'เกมส์เอง' ครีเอเตอร์สายวิเคราะห์บอลสุดปั่นแห่งวงการ ขวัญใจวัยรุ่นชาวหงส์แดง, 'เจ๊ดำ' ครีเอเตอร์สายฮากับคอนเทนต์เมาท์มอยเรื่องฟุตบอลที่หลายๆ คนถูกใจ, 'นิค NRsportsRadio' ครีเอเตอร์เจ้าของคอมมูนิตี้ฟุตบอลสุดฮาที่หลาย ๆ คนยกให้เป็นกูรูตัวจริง และ 'เบ๊น อาปาเช่' ครีเอเตอร์สายปั่นขวัญใจเหล่าวัยรุ่นผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล โดยทั้งสี่คนพร้อมจะมาสร้างความบันเทิงให้แก่เพื่อนๆ ทุกคนในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 นี้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่บูธ LenovoLenovo ขอชวนชาวแบมบูมาปล่อยจอยกันให้สุดกับ Mini Concert สุดพิเศษจาก bamm ศิลปินทรีโอ้ขวัญใจวัยรุ่นผู้ชื่นชอบ T-pop กับผลงานเพลงสุดปังสร้างชื่อมากมายไม่ว่าจะเป็น เพลงโดนเทแต่เท่อยู่ , เอ๋ง และ ฉันจะฉาปเธอ บอกเลยว่างานนี้การันตีความบันเทิงขั้นสุดอย่างแน่นอน มาจอยความสนุกพร้อมกันในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 นี้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่บูธ Lenovoร่วมท้าทายฝีมือไปกับกิจกรรม 1V1 Walk-in zone ในเกม EA Sports FC Online พร้อมชิงของรางวัลสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น รับสมัครแข่งขันหน้างาน พร้อมเปิดให้เล่นฟรีตลอดสามวันเพียงติด 4 อันดับแรกในแต่ละรอบรับรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 บาท ไปเลยทันที- อันดับ 1 รับทันที ไอเทม BTB, CAP, BOE 21, EBS OVR 96+ (+8) จำนวน 1 รางวัล- อันดับ 2 รับทันที ไอเทม BTB, CAP, BOE 21, EBS OVR 96+ (6~8) จำนวน 1 รางวัล- อันดับ 3 รับทันที ไอเทม BTB, CAP, BOE 21, EBS OVR 96+ (5~8) จำนวน 1 รางวัล- อันดับ 4 รับทันที ไอเทม BTB, CAP, BOE 21, EBS OVR 96+ (5~8) จำนวน 1 รางวัลและ เสื้อยืด Lenovo สำหรับผู้ที่ติดอันดับ 1-4 ของแต่ละทัวร์นาเมนต์พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนรับฟรีทันที "รางวัล SVIP 30 วัน"อ่านรายละเอียดการแข่งขันและกฎกติกาทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/46diH9l เลือกทีมที่ใช่ ก๊วนที่ชอบพร้อมลุยไปกับกิจกรรม Volta Station แข่งขันฟุตบอลแบบ 4V4 ในเกม EA Sports FC Online เพียงสามารถพิชิต AI สุดโหด พร้อมทำประตูได้สำเร็จ รับรางวัลไปเลยทันทีกับไอเทมในเกมอย่างแพ็คเกจ TGS 2023 Random Player Pack และ TGS 2023 Random BP Pack จำนวน 1 รางวัล และตั๋ว Lucky Draw ชิงของรางวัลสุดพรีเมี่ยมพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นและร่วมท้าประลองทักษะฝีเท้าในกิจกรรม Challenger Station พร้อมโชว์ฝีมือผ่านโหมดจําลองการยิงประตูสุดหินในเกม EA Sports FC Online เพียงสามารถทำคะแนนได้ถึง 6,000 คะแนน รับไปเลยทันทีไอเทมในเกมอย่างแพ็คเกจ HG, RTN, 23HEROES, 22UCL OVR 100+ (+5) และ การ์ด BP(500M - 10,000M BP) จำนวน 1 รางวัล และตั๋ว Lucky Draw ชิงของรางวัลสุดพรีเมี่ยมพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นมาร่วมสนุกกับทั้งสองกิจกรรม Challenger Station และ Volta Station พร้อมนำตั๋วมาเล่นกิจกรรม Lucky Draw ชิงของรางวัลสุดพรีเมี่ยมจากทาง Lenovo และเกม EA Sports FC Online งานนี้แจกหนักจัดเต็มตลอดสามวันตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคมนี้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมไปกับ Lenovo พร้อมท้าทายความเร็วกับเกม FORZA MOTORSPORT ภาคล่าสุดของเกมแข่งรถในตำนาน กับกิจกรรมพิเศษ 'TIME ATTACK' เพียงท้าทายความเร็วและทำเวลาให้ดีที่สุดเป็น 10 อันดับแรกในแต่ละรอบ รับไปเลยทันทีของรางวัลสุดพิเศษอย่าง "เสื้อ Lenovo"มาร่วมสนุกกันได้ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 ที่บูธ D6 ในงาน Thailand Game Show x Wonder Festival 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G Hall 3-4 ติดตามรายละเอียดกิจกรรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Lenovo Legion