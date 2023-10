"The Crew Motorfest" เปิดให้ลองเล่นฟรี 10 - 20 ตุลาคมนี้!

*ผู้เล่นที่เคยลองเล่นฟรีจนจบช่วงเวลาทั้งหมดของการทดลองเล่นไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จะไม่สามารถเข้าร่วมเซสชันใหม่นี้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นที่ยังมีเวลาเหลืออยู่จะยังสามารถเข้าไปเล่นจนครบ 5 ชั่วโมงได้

หลังจากได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามและการต้อนรับด้วยดีจากชุมชน ทำให้ Motorfest กลายเป็นเกมที่มีเรตติ้งสูงสุดในแฟรนไชส์ The Crew ผู้เล่นที่อยากลองเล่นเกมแต่พลาดไปเมื่อช่วงแรกที่เกมวางจำหน่าย สามารถเล่นได้อย่างอิสระสูงสุด 5 ชั่วโมง* พร้อมสานต่อความก้าวหน้าในการเล่นได้ทันทีเมื่อตัดสินใจซื้อเกมเต็ม– ทดลองเล่นฟรีเริ่มวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 20:00 น. และสิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 21:00 น. พร้อมส่วนลดพิเศษตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 24 ตุลาคม (ลด 20% สำหรับ สแตนดาร์ด เอดิชั่น, ลด 15% สำหรับโกลด์และอัลติเมท เอดิชั่น)– ทดลองเล่นฟรีเริ่มวันที่ 10 ตุลาคม ตั้งแต่เที่ยงคืน (เวลาท้องถิ่น) และสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 21.00 น. ส่วนลดพิเศษตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 18 ตุลาคม (ลด 20% สำหรับ สแตนดาร์ด เอดิชั่น, ลด 15% สำหรับโกลด์และอัลติเมท เอดิชั่น)– ทดลองเล่นฟรีเริ่มวันที่ 10 ตุลาคม เวลาเที่ยงคืน (เวลาท้องถิ่น) และสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 21:00 น. ดีลประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 16 ตุลาคมบน Xbox One (ลด 20% สำหรับ สแตนดาร์ด เอดิชั่น)– ทดลองเล่นฟรีเริ่มวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 20:00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 21:00 น. ส่วนลดพิเศษตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 21 ตุลาคม (ลด 20% สำหรับ สแตนดาร์ด เอดิชั่น)ในช่วงทดลองเล่นฟรีนี้ ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกเปิดอันมีชีวิตชีวาของเกาะโออาฮูในฮาวาย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Motorfest เทศกาลตลอดปีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถทุกคน โดยผู้เล่นจะค้นพบแง่มุมใหม่ ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมยานยนต์ผ่านแคมเปญที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ การแข่งขันขับรถที่ดุเดือด และบรรดาไลฟ์อีเวนต์การแข่งต่าง ๆ ด้วยรถยนต์อันเป็นเอกลักษณ์หลายร้อยคันให้สะสม ทั้งจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทุกคนจะได้แสดงทักษะและสไตล์ของตนในขณะที่ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตำนานของเทศกาล"The Crew Motorfest" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ Xbox One ในรูปแบบดิจิทัลและแผ่นเกม รวมถึงบน Windows PC ผ่านทาง Epic Games Store และ Ubisoft Store (เฉพาะดิจิทัล) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ thecrewgame.com และแฟนเพจ The Crew