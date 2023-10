"Assassin's Creed Mirage" เปิดตำนานมือสังหารแห่งแบกแดด พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

"Assassin’s Creed Mirage" พัฒนาโดย Ubisoft Bordeaux โดยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของซีรีส์นี้ด้วยการมอบประสบการณ์แอ็กชันผจญภัยที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่อง ฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาให้กับการเล่นสไตล์ปาร์กัวร์ที่หลายคนชื่นชอบ การลอบเร้น และการลอบสังหาร ซึ่งกำหนดนิยามให้กับตัวแฟรนไชส์มากว่าสิบห้าปีผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "บาซิม อิบน์ อิสฮัก" (Basim Ibn Is'haq) หัวขโมยหนุ่มที่มีอดีตลึกลับซึ่งเข้าร่วมกับกลุ่ม Hidden One เพื่อค้นหาคำตอบบางอย่าง ผู้เล่นจะได้ติดตามการเดินทางของบาซิมในขณะที่เขาค่อย ๆ กลายเป็นปรมาจารย์นักฆ่า ตลอดจนได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับโชคชะตาอันเดียวดายของเขาผลงานชิ้นนี้เป็นการกลับคืนสู่ตะวันออกกลางของแฟรนไชส์ โดยเรื่องราวเกิดขึ้นที่กรุงแบกแดดในศตวรรษที่ 9 ซึ่งถือเป็นยุคทอง และยังเป็นหนึ่งในเมืองที่งดงามและสำคัญที่สุดในยุคดังกล่าว ท่ามกลางถนนที่หนาแน่นและคึกคักในเมืองหลวงแห่งรัฐเคาะลีฟะฮ์ อับบาซียะฮ์ (Abbasid Caliphate) ผู้เล่นจะได้พบกับสถานที่สำคัญสุดยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกัน ก็จะได้รับรู้ถึงความไม่สงบที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นเชื้อไฟไปสู่การต่อสู้กับการทุจริตมากมายด้วยการสนับสนุนจากทีมงานที่ทุ่มเท ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของ Ubisoft และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ทีมพัฒนามุ่งมั่นที่จะนำเสนอช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โดยครอบคลุมถึงความถูกต้องแม่นยำทางประวัติศาสตร์ตลอดจนแง่มุมทางวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความลึกล้ำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Assassin’s Creed Mirage ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ในฐานะเกมแรกในซีรีส์ที่จะวางจำหน่ายทั่วโลกพร้อมการแปลภาษาอาหรับเต็มรูปแบบ และผู้เล่นยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉากและรายละเอียดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้ด้วยฟีเจอร์ History of Baghdad ในเกมAssassin’s Creed Mirage รองรับความก้าวหน้าข้ามแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบในทุกเครื่องเกม และระบบบริการด้านเกมต่าง ๆ ด้วย Ubisoft Connect ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำหรับเชื่อมต่อกับเพื่อนหรือเข้าร่วมในกิจกรรมภายในเกม นอกเหนือจากความท้าทายใหม่ ๆ แบบจำกัดเวลาและแบบชุมชนแล้ว บริการนี้ยังนำเสนอระบบ Royalty แบบข้ามเกมที่ให้ผู้เล่นได้สะสมยูนิตได้แบบไม่จำกัด เพื่อใช้แลกรางวัลพิเศษ เช่น อาวุธ เครื่องแต่งกาย และยุทธปัจจัย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ubisoft Connect ได้ที่ https://ubisoftconnect.com/ Assassin’s Creed Mirage วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One และ Windows PC (Epic Games Store / Ubisoft Store) สำหรับผู้ที่ซื้อบน PlayStation 4 และ Xbox One อัปเกรดเป็นเวอร์ชันเน็กซ์เจนฟรี ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ assassinscreed.com