Review: The Crew Motorfest วาไรตี้ตีนผี ที่มีแต่ความบันเทิง

ส่วนใครที่เป็นสายซิ่งบนพื้นถนนไม่ชอบการล่องน้ำหรือโบยบินกลางเวหา ในภาคนี้คุณสบายใจได้เพราะทีมงานได้ลดทอนปริมาณอีเวนท์แข่งเรือ-ขับเครื่องบินลงไปเยอะมาก เหลือเพียงแค่ไม่ถึง 10 เปอร์เซนต์ของเกมเลยด้วยซ้ำไป นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทีมพัฒนายอมฟังเสียงเรียกร้องของแฟนๆ

Rewind

เหล่ายวดยานพาหนะในเกม The Crew 2 ว่าเยอะแล้ว ในเกมภาค Motorfest จำนวนกลับเพิ่มพูนเยอะยิ่งกว่าแตะ 600 คันเลยทีเดียว

ผู้เล่นจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์เอาไว้ตลอดเวลา หากวันใดตัวเกมยุติให้บริการหรือต้องปิดเซิร์ฟซ่อมบำรุง คุณจะไม่สามารถเข้าไปเล่นเนื้อหาอะไรภายในเกมได้เลยต้องรออยู่ที่หน้าเมนูสตาร์ทจนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง

เกมเพลย์ 8 กราฟิก 8 เสียง 8 ความคิดสร้างสรรค์ 9 ภาพรวม 8.3





ถ้าพูดถึงเกมแนวแข่งรถโอเพ่นเวิลด์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ณ ปัจจุบัน เชื่อว่าในหัวของใครหลายคนมันต้องมีชื่อของ Forza Horizon ผุดขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ แต่ด้วยความที่มันเป็นเกมของค่าย ไมโครซอฟต์ จึงเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากสำหรับแฟนบอยเครื่องคอนโซลคู่แข่งที่ตลอดหลายสิบปีต่างเฝ้ามองหาประสบการณ์เกมเรซซิ่งที่มีความใกล้เคียงกันมาทดแทน ครั้นจะหันไปหา Gran Turismo รายนั้นก็เอาแต่วิ่งวนอยู่ในสนามไม่ยอมออกมาจากกรอบเซฟโซนสักที หรือจะหวังพึ่ง Need for Speed เดี๋ยวนี้ก็ชักเริ่มออกทะเลหลุดโลกความเป็นจริงไปไกลเข้าทุกวัน เพราะฉะนั้นผลงานเกมซิ่งอิสระโลกกว้างภาคล่าสุดของทีมงาน Ubisoft Ivory Tower จึงเปรียบเสมือนแหล่งระบายความอัดอั้นและแสงประกายแห่งความหวังครั้งใหม่ของหมู่แฟนคลับ เพลย์สเตชัน รวมถึงตัวผู้รีวิวที่มีเครื่องพีซีไม่แรงด้วยเช่นกันซึ่งตีมอารมณ์บรรยากาศ ถนนสภาพแวดล้อม ประเภทของรถที่ใช้ และกฎกติกาการแข่งจะมีความหลากหลายวาไรตี้ไม่มีอีเวนท์ไหนที่ซ้ำรูปแบบกันเลย เช่น อีเวนท์อเมริกันมัสเซิลก็ขับแต่รถสัญชาติอเมริกันอย่างเดียว, อีเวนท์โตเกียวก็แข่งเฉพาะรถญี่ปุ่นท่ามกลางแสงสียามค่ำคืน, อีเวนท์แรลลี่ทางฝุ่นก็ลุยโคลนมันอย่างเดียว, อีเวนท์คลาสสิคขับรถโบราณกินลมชมวิว นอกจากนี้ยังมีอีเวนท์ดริฟต์, อีเวนท์รถหรู, รถสูตรหนึ่ง, รถไฟฟ้า หรือแม้แต่อีเวนท์มอเตอร์ไซค์สองล้อที่ขี่ยังไงก็ไม่มีวันล้ม ก็มีมาให้ได้เลือกเล่นเช่นเดียวกัน เรียกว่าขนมาหมดครบทุกวัฒนธรรมการแข่งขันความเร็วที่พวกเรารู้จักมารวมไว้ในเกมเดียวโดยอีเวนท์ฟรีเหล่านี้จะมอบรถยนต์มาให้เรายืมขับในแต่ละสนาม จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้เล่นหน้าใหม่จะได้มีเวลาฝึกฝนลองขับรถยนต์หลากหลายรุ่น พร้อมกับได้ปรับตัวเรียนรู้ระบบเกมเพลย์พื้นฐานไปด้วยในตัว พอขับจนชำนาญเริ่มรวยมีเงินเก็บสะสมเยอะแล้ว จึงค่อยขยับผันตัวขึ้นไปเล่นอีเวนท์ที่ต้องจ่ายเงินค่าแรกเข้าเพื่อซื้อรถยนต์เริ่มต้นที่อีเวนท์กำหนด ซึ่งจะถูกหรือแพงนั้นขึ้นอยู่กับอีเวนท์ที่เราลงแข่ง ถ้าเป็นอีเวนท์แข่งรถหรูไฮเปอร์คาร์เราก็อาจต้องจ่ายหนักแตะหลักล้านเลยทีเดียวโดยความรู้สึกการขับรถในภาคนี้จะมอบฟีลอารมณ์ผสมกึ่งกลางระหว่าง อาร์เขต กับ ซิมูเลเตอร์ ที่การขับขี่ตามไลน์ที่ถูกต้องและการรักษาความเร็วรถให้คงที่ไม่มีตกจะทำให้คุณกลายเป็นแชมป์ ในขณะเดียวกันยานพาหนะแทบทุกคันที่ขับก็ใส่ติดตั้งถังไนตรัสเอาไว้ให้เรากดบูสต์เร่งความเร็ว หากต้องการจะดริฟต์เข้าโค้งสวยๆแบบในหนังก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแค่แตะเบรกหรือดึงเบรกมือ แต่ทว่าการดริฟต์ในเกมนี้คุณจะไม่ได้รับไนตรัสโบนัสเพิ่มเติมใดๆเหมือนอย่างเกมเรซซิ่งอาร์เขตทั่วไปหรอกนะ ดังนั้นทุกแอ็คชั่นการกระทำที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันโขมงจะถูกมองว่าเป็น Noob มือใหม่สมัครเล่นทันที เพราะนอกจากมันจะทำให้รถคุณช้าลงเสียเวลาไปเปล่าๆไม่ได้ไนโตรหรืออะไรกลับคืนมาแล้ว ยังอาจเสี่ยงโดนรถคู่แข่งพุ่งชนจนเสียหลักร่วงตกเหววิ่งเข้าป่าละเมาะได้ง่ายๆ ซึ่งคล้ายกับในชีวิตจริงที่นักขับส่วนใหญ่มักเลือกเก็บทักษะการดริฟต์เอาไว้โชว์สาวอวดคนดูเท่านั้น ถ้าถามมุมมองของเราในฐานะคนเล่นเกม เรื่องสปีดตกตอนดริฟต์นั้นพอเข้าใจได้ แต่เราว่าทีมงานควรบูสต์ไนตรัสเพิ่มเป็นสินน้ำใจให้สายดริฟต์เขาหน่อยก็คงดี เพราะไม่อย่างนั้นนานวันไปทุกคนจะหันมาเน้นขับแบบระมัดระวังกันหมดไม่มีใครกล้าดริฟต์กล้าขับโลดโผนจนการแข่งขันดูจืดสนิทไร้สีสันถ้าไม่ถูกนำไปใช้เป็นสนามการแข่งขัน ก็ถูกนำไปจัดกิจกรรมเสริมริมทางอย่าง สลาลม ตรวจจับความเร็ว ขับให้ตรงจุดเป้าหมาย หรือบึ่งหนีอันตรายให้ได้ไกลที่สุด และขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด มีเมืองหลวงโฮโนลูลูตั้งอยู่ แถมเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินมากมาย เกาะโออาฮูภายในเกมที่จำลองถอดแบบใกล้เคียงมาจากโลเคชั่นจริงจึงมีความสวยงามหลากหลายทางด้านอารยธรรมและธรรมชาติที่ชวนดื่มด่ำ ขับริมชายหาดมองน้ำทะเลสีคราม ลัดผ่านใจกลางเมืองเห็นตึกสูงเสียดฟ้า ทะลุย่านคนจีนไชน่าทาวน์ ขึ้นเขาไปสักพักเจอวัดวาอารามสไตล์ญี่ปุ่น ขับลึกเข้าไปเจอป่าดิบชื้น อีกประเดี๋ยวลื่นไถลไต่ปากปล่องภูเขาไฟ ทุกอย่างล้วนดูน่าตื่นตายิ่งมาผสมกับความสมจริงของภาพกราฟิกจากตัวเอนจิ้นใหม่และระบบสภาพอากาศที่พร้อมแปรเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งตอนกลางวันและกลางคืนด้วยแล้ว มันจึงเปรียบเสมือนเราได้หนีเที่ยวไปพักร้อนชาร์จแบตฯหลังจากร่ำเรียนหรือทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันตั้งแต่รถยนต์ยี่ห้อดังทั้งสัญชาติญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกัน ที่ขนมาหมดทั้งรถบ้าน รถแข่งสนามเรียบ รถดริฟต์ รถแรลลี่ รถ EV รถกระบะ รถคลาสสิค ซูเปอร์คาร์ ไฮเปอร์คาร์ ฟอร์มูล่าวัน ไปจนถึงรถยนต์คอนเซปต์รุ่นพิเศษที่ไม่เคยผลิตวางจำหน่ายก็ยังมีให้เลือกขับ ส่วนพวกเครื่องบิน เรือยนต์ และมอเตอร์ไซค์สองล้อ ก็ล้วนติดโผรวมอยู่ในลิสต์ด้วยนะ เพียงแต่มันอาจจะไม่มีให้เลือกหลายรุ่นหลากยี่ห้อมากนักเหมือนกับฝั่งของรถยนต์สี่ล้อ โดยยานพาหนะเหล่านี้เมื่อจ่ายเงินซื้อมันมาครอบครอง เราจะสามารถปรับเปลี่ยนสีสันลวดลายใส่ของตกแต่งได้อิสระตามใจฉันหรือจะเลือกดาวน์โหลดลวดลายสำเร็จรูปของผู้เล่นคนอื่นๆที่ถูกแชร์อัปโหลดมาใช้แต่งรถของเราก็ย่อมได้เพราะอย่างที่เคยเกริ่นไว้ว่าบรรดาอีเวนท์ภายในเกมจะมอบรถให้เรายืมขับในแต่ละสนาม และเราจะไม่มีสิทธิ์ใช้รถที่แต่งใส่เครื่องแรงๆมาลงแข่งในรายการดังกล่าวได้เลยจนกว่าเราจะเคลียร์ผ่านมันไปรอบหนึ่งเสียก่อน พูดให้เข้าใจง่ายคือเราต้องหวนกลับมาเล่นซ้ำโดยเลือกแบบ Custom เท่านั้นถึงจะสามารถจิ้มเลือกรถในคลังมาลงแข่งได้ ซึ่งจุดประสงค์ของการกลับมาเล่นซ้ำส่วนใหญ่ก็เพื่อฟาร์มเงินฟาร์ม EXP การเอารถแต่งแรงๆมาลงจึงไม่ค่อยมีความหมายอะไรนอกจากรีบฟาร์มรีบจบให้ได้ไวที่สุด หนำซ้ำในโหมดออนไลน์ PvP เองก็ตัดค่าพลังจากอะไหล่ชิ้นส่วนไปจนหมดสิ้นเพื่อการแข่งขันที่ยุติธรรมระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ฉะนั้นแล้วพวกพาร์ทอะไหล่เหล่านี้จึงมีโอกาสฉายแววโดดเด่นเพียงเฉพาะในโหมด Free Drive ขับตะลอนกินลมชมวิวกับบางกิจกรรมประจำเดือนที่เปิดให้เราใช้รถแรงที่แต่งมาได้ แค่นั้นเองเหมือนกับภาคที่ผ่านๆมา The Crew Motorfest ยังคงเดินตามคอนเซปต์ความเป็นเกมเรซซิ่ง MMO ที่ข้อมูลเซฟและสถิติการเล่นของเราทุกอย่างจะถูกอัปโหลดขึ้นไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์แต่การที่เป็นเกม MMO มันก็มีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะ เพราะคุณจะไม่มีวันรู้สึกเหงาเลยนับตั้งแต่เริ่มเปิดเกมขึ้นมาในหน้าฮับ ซึ่งเป็นสถานที่แฮงเอาท์แหล่งรวมพลของผู้เล่นที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ที่นั่นคุณจะได้เห็นเหล่าตัวละครอวตาร์นักขับของผู้เล่นแต่ละคนเดินเหินไปมา ส่งรูปอิโมจิทักทายกันหรือส่งคำเชิญเข้าร่วมปาร์ตี้ นอกจากนี้ที่บริเวณลานกว้างตรงกลางยังมีรถแต่งสวยๆจอดโชว์เอาไว้ให้เราได้กดโหวตกดไลค์กันอีกด้วย และเมื่อยามที่เราออกไปซิ่งบนท้องถนนโอเพ่นเวิลด์ เราก็จะได้เห็นรถยนต์คันของผู้เล่นคนอื่นๆวิ่งสลับเข้าออกทำอีเวนท์เหมือนกับเราด้วย แต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้เข้ามาป่วนในเกมการแข่งขันหรือขัดขวางกิจกรรมต่างๆบนท้องถนนของเราหรอกนะ เพราะตราบใดที่เรายังไม่ได้กดรับใครเข้าร่วมปาร์ตี้ รถของผู้เล่นคันอื่นๆก็จะเป็นเพียงแค่เงาผีที่วิ่งทะลุผ่านเราไปเท่านั้น ตัดปัญหาเรื่องเกรียนดักป่วนผู้เล่นหน้าใหม่ไปได้เลยหากพูดถึงเรื่องปริมาณคอนเทนต์ นับแค่เฉพาะอีเวนท์หลักมันก็ทำให้คุณเสียเวลาปาไปแล้วร่วมๆเกือบ 20 ชั่วโมง และทุกอีเวนท์ที่เราเล่นจบแล้วมันยังมีชาเลนจ์เสริมให้เราได้เคลียร์ปลดล็อคชุดเสื้อผ้านักขับ-ของตกแต่งรถตีมประจำอีเวนท์นั้นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย เช่น บางชาเลนจ์ให้เราขับจากจุด A ไปจุด B ตอนกลางคืนด้วยรถยนต์รุ่นนั้นหรือขับไล่แซงคู่แข่งในสนามด้วยรถยนต์คันที่กำหนด อะไรทำนองนี้เป็นต้น แถมเมื่อเล่นอีเวนท์หลักทั้ง 15 รายการจนจบครบหมดแล้ว ตัวเกมก็ยังมีโหมดออนไลน์ PvP แบบครอสเพลย์ข้ามแพลตฟอร์มแข่งขันพร้อมกัน 28 คนที่เรียกว่าที่เรามองว่าเป็นแหล่งฟาร์มเงินชั้นดีเลยละ ส่วนใครที่เป็นสายโหดชอบทำลายล้างขอแนะนำโหมดที่จับเราเข้าสู่สังเวียนแบทเทิลรอยัลเน้นขับรถชนกันให้พังไปข้างจนกว่าจะเหลือทีมรอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว หรือถ้าใครเป็นพวกศิลปินสายแต่งอยากส่งรถยนต์ของตนเข้าประกวดอวดชาวโลกก็ทำได้ผ่านกิจกรรมและยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีอีเวนท์พิเศษเล่นปลดของรางวัลเอ็กคลูซีฟที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนอีกด้วยนะ เรียกได้ว่ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ต่างจากเกมออนไลน์ ดังนั้นแล้วจำนวนชั่วโมงในการเล่นจึงสามารถไหลไปต่อได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด รับรองคุณไม่มีวันง่วงเหงาหาวเบื่ออย่างแน่นอนการแข่งแต่ละอีเวนท์มีความวาไรตี้ดีไซน์มาอย่างสร้างสรรค์, กราฟิกสวยขั้นเทพแสดงแสงเงาสะท้อนสุดสมจริง, ขับผ่านลำธารคลื่นทะเลซัดตะลุยป่าฝ่าดงเห็นเศษฝุ่นดินโคลนเกาะตามตัวรถชัดเจน, นานาทัศนียภาพของเกาะฮาวายชวนให้รู้สึกเหมือนได้หนีเที่ยวไปพักร้อน, กองทัพยวดยานพาหนะตั้งครึ่งพันรอให้เราฟาร์มเงินสอยมันมาขับ, สามารถโอนถ่ายข้อมูลรถยนต์-ของแต่งจากภาคเก่ามาใช้ได้, จะดาวน์โหลดหรือแชร์ลวดลายสำเร็จรูปกับผู้เล่นคนอื่นก็ทำได้, ความยากง่ายหลายระดับเลือกปรับได้ตามสะดวก, ฟีเจอร์ Rewind ที่ช่วยชีวิตเราไว้หลายคราไม่ต้องเสียเวลากดรีสตาร์ทบ่อยๆ, การแข่งเรือ-เครื่องบินที่หลายคนไม่ชอบถูกตัดทอนลดปริมาณลงไปมาก, แพทช์ล่าสุดเปิดโอกาสให้ Fast Travel ได้ทุกจุดวาร์ปมุ่งตรงสู่สนามเข้าถึงเนื้อหาได้ทันที, หลังเคลียร์อีเวนท์จบแล้วก็ยังมีชาเลนจ์เสริมให้ทำเพิ่มปลดของรางวัลต่อ, ขยันอัปเดตกิจกรรมน่าท้าทายใหม่ๆให้ได้เล่นตลอด และการแข่งขันออนไลน์ที่สนุกสนานแบบฉิบหายวายป่วงย้อนเวลาได้แต่นาฬิกานับถอยหลังยังเดินต่อ แถมยิ่งย้อนยางยิ่งสึกหรอในอีเวนท์มอเตอร์สปอร์ต, ฟิสิกส์ตอนขับขี่ตอนชนปะทะยังดูประหลาด, เมื่อมีรถมากๆอยู่พร้อมกันในจอภาพเฟรมเรตมักร่วงตกกระจาย และควรเพิ่มบทลงโทษผู้เล่นที่ชอบเบียดคนอื่นตกข้างทางรวมถึงใส่การแข่งที่หลายหลากมากกว่านี้ในโหมด PvP