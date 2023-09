อย่างแจ่ม! เผยเกมเพลย์ "BREAKERS: Unlock the World" อาร์พีจีที่เหมือนดูอนิเมะ

gematsu

เรียกว่าปล่อยเทรลเลอร์ประเดิมงานโตเกียวเกมโชว์ 2023 ได้อย่างอลังการงานสร้าง สำหรับผลงานเกมแนวแอนิเมชั่นอาร์พีจีที่เคยแย้มทีเซอร์เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งล่าสุดเหล่าแฟนๆชาวพีซีและมือถือก็ได้เห็นระบบเกมเพลย์ของจริงกันเสียที และต้องบอกเลยว่ามันน่าเล่นเอามากๆเนื้อหาของเกมนั้นกล่าวถึงมหาทวีปที่กำลังถูกแบ่งแยกจากไฟสงครามความขัดแย้งระหว่างเหล่าเทวดา และนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ Eyes of the Angel สมบัติอันทรงพลังของเทพแตกออกเป็นเสี่ยงตกกระจัดกระจายไปทั่วดินแดน ซึ่งผลึกเศษเสี้ยวของมันสามารถทำให้สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์เป็นอสูรมอนสเตอร์ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มอบพลังพิเศษให้แก่เหล่ามนุษย์ผู้มีจิตใจหาญกล้าด้วยเช่นกันผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผองคณะนักผจญภัยผู้เดินทางออกท่องไปยังดินแดนต่างๆผ่านเรือเหาะ เพื่อเสาะแสวงตามหา Library of God สถานที่ในตำนานที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบเอื้อมไปถึงมาก่อน ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรักษารวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของนับตั้งแต่ยุคก่อนเกิดสงคราม โดยหวังว่ามันจะช่วยทำลายขอบเขตพรมแดนที่ขวางกั้นโลกใบนี้