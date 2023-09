เกม TPS ไซไฟ "The First Descendant" เปิดครอสเพลย์ Open Beta แล้ววันนี้!

ในเกม "The First Descendant" ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น Descendant ต่อสู้กับ Vulgus เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติผ่านหลากหลายตัวละครที่มีทักษะเฉพาะตัว ด้วยระบบ Gunplay แบบไดนามิก ผสมการเคลื่อนไหวแบบ Parkour ผู้เล่นจะต้องวางกลยุทธ์ในการต่อสู้และบอสขนาดยักษ์ ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครได้ทั้งโทนสี สกิน และอาวุธ สามารถเล่นออนไลน์พร้อมกันสูงสุด 4 คนในช่วงครอสเพลย์ Open Beta มีการอัปเดตและปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้- ตัวละครที่เล่นได้ถึง 13 ตัว (รวมตัวละครขั้นสูงสุด 2 ตัว)- อาวุธขั้นสุดยอดใหม่ 11 ชนิด แต่ละอันมีเอฟเฟกต์เฉพาะตัว- บอส 8 ตัวสำหรับ Void Intercept Battle- เพิ่ม 2 แผนที่ใหม่ใน Void Intercept Battle- ระบบตกแต่งใหม่และอีกมากมาย!- ปรับปรุงประสิทธิภาพอัตราเฟรมเรต- รองรับ HDR และ NVIDIA® DLSS 3- ใช้ Unreal Engine 5.2 ตัวล่าสุด- โหมดประสิทธิภาพและความแม่นยำสำหรับ PS5, PS4 Pro, Xbox Series X|S และ Xbox One X- ปรับปรุงการควบคุม Hook และการเคลื่อนไหว Parkour- ระบบโมดูลใหม่ (ก่อนหน้านี้เรียกว่ารูน)- ปรับปรุงเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวและอาวุธ- อัปเดตประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซ (UX / UI)- รางวัลการเข้าร่วม Crossplay Open Beta: อิโมติคอนรุ่นลิมิเต็ดสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน- รางวัล Descendant ระดับ 20: ไอเทมตกแต่ง Backpack"The First Descendant" เปิดครอสเพลย์ Open Beta บน PC ( Steam ), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ Xbox One ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 25 กันยายนนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://tfd.nexon.com/en/main