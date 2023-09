"League of Legends Worlds 2023" พร้อมเปิดศึกชิงแชมป์โลก 10 ต.ค.นี้

League of Legends World Championship หรือที่รู้จักกันในชื่อ Worlds คือจุดสูงสุดของการแข่งขัน LoL Esports ที่ทีมระดับท็อปจากเก้าภูมิภาคจะมาแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลก ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากลีกระดับมือโปรทั่วโลกจะมาร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากจบซีซั่นปกติโดยหมุนเวียนภูมิภาคเจ้าภาพที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละปี ซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ในปีนี้รูปแบบการแข่งขันของ Worlds จะประกอบด้วย 22 ทีมในการแข่งขันสามรอบ ได้แก่ รอบ Play-In, รอบ Swiss และรอบ Knockout (รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรองชิงชนะเลิศ) โดยกำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขันมีดังนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 10-15 ตุลาคม ณ LoL Park กรุงโซลจะจัดขึ้นในวันที่ 19-23 และ 26-29 ตุลาคม ณ KBS Arena กรุงโซลจะประกอบไปด้วยรอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ- รอบก่อนรองชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 2-5 พฤศจิกายน และรอบรองชนะเลิศในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน โดยทั้งสองรอบจะแข่งขันกัน ณ Sajik Indoor Gymnasium ปูซาน- รอบชิงชนะเลิศของ World จะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน ณ Gocheok Sky Dome ในกรุงโซล สนามแข่งขันในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และยังเป็นสนามเหย้าของทีมเบสบอลประจำกรุงโซลอย่าง Kiwoom Heroes ด้วย*หากต้องการเข้าร่วมชมการแข่งขันในรอบ Swiss หรือรอบ Knockout โปรดตรวจสอบนโยบาย เข้าร่วมอีเวนต์ที่นี่ สำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่ง Worlds 2023 ทั้ง 22 ทีม มีดังนี้ทีมอันดับที่ 1: JDG Intel Esports Club (JDG)ทีมอันดับที่ 2: Bilibili Gaming Pingan Bank (BLG)ทีมอันดับที่ 3: LNG Esports (LNG)ทีมอันดับที่ 4: Weibo Gaming Faw Audi (WBG)ทีมอันดับที่ 1: Gen.G (GEN)ทีมอันดับที่ 2: T1 (T1)ทีมอันดับที่ 3: KT Rolster (KT)ทีมอันดับที่ 4: Dplus KIA (DK)ทีมอันดับที่ 1: G2 Esports (G2)ทีมอันดับที่ 2: Fnatic (FNC)ทีมอันดับที่ 3: MAD Lions (MAD)ทีมอันดับที่ 1: NRG (NRG)ทีมอันดับที่ 2: Cloud9 (C9)ทีมอันดับที่ 3: Team Liquid Honda (TL)ทีมอันดับที่ 1: PSG.Talon (PSG)ทีมอันดับที่ 2: CTBC Flying Oyster (CFO)ทีมอันดับที่ 1: GAM Esports (GAM)ทีมอันดับที่ 2: Team Whales (TW)LOUD (LLL)DetonatioN FocusMe (DFM)Movistar R7 (R7)ตัดสินผู้ชนะระหว่าง Golden Guardians (GG) ของ LCS และทีม BDS (BDS) ของ LEC ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้League of Legends World Championship 2023 เตรียมเปิดศึกอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ สามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ https://lolesports.com/ และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ League of Legends