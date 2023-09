"The Crew Motorfest" พร้อมซิ่งตะลุยฮาวายแล้ววันนี้!

ใน The Crew Motorfest ผู้เล่นจะได้สำรวจเกาะโออาฮูในฮาวายและเข้าร่วมในมอเตอร์เฟสต์ ซึ่งเป็นเทศกาลที่จะมีอีเวนต์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถทุกคน หัวใจสำคัญของงานก็คือผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถค้นพบมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมยานยนต์ผ่านแคมเปญที่มีธีมเฉพาะตัวให้เลือกถึง 15 แคมเปญ ซึ่งเรียกว่า "เพลย์ลิสต์" แต่ละเพลย์ลิสต์มาพร้อมกับบรรยากาศ เพลง วัตถุประสงค์ รูปแบบการเล่น และรางวัลที่แตกต่างกันเพลย์ลิสต์จะทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำไปกับจักรวาลแห่งวัฒนธรรมยานยนต์ที่ดีที่สุด และจะได้สำรวจมรดกของแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์มากมาย หรือฝึกฝนสไตล์การขับขี่ที่แตกต่างกัน จากการแข่งรถบนท้องถนนในเมืองในเพลย์ลิสต์ Made in Japan ไปจนถึงการแข่งด้วยรถ American Muscle, การแข่งออฟโรด, การแข่งรถโอเพ่นวีล, ดริฟท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดจะมีรูปแบบการขับขี่ที่แตกต่างกันชัดเจนที่ผู้เล่นจะต้องเรียนรู้และทำความคุ้นเคยกับยานพาหนะแต่ละประเภททั้งนี้ วัฒนธรรมของรถยนต์ไม่ได้เกี่ยวกับแค่ตัวรถเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับผู้คนด้วย เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้ผู้เล่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คนดังมากมายในวงการคนรักรถก็จะเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงใน The Crew Motorfest รวมถึงนักขับมืออาชีพ นักแต่งรถ และผู้สร้างคอนเทนต์ทั้งหลาย โดยจะมีเพลย์ลิสต์หลายรายการนำเสนอฟีเจอร์ดังกล่าวโดยตรงเมื่อเปิดตัว ได้แก่:เครือข่ายยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา นำรถสุดฮอตมาทดสอบในแชลเลนจ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ James Pumphreyผู้หลงใหลในรถชื่อดังระดับโลก นำเสนอรถคอนเซ็ปต์ที่มีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนท้องถนนผู้ก่อตั้งร้านแต่งรถสัญชาติญี่ปุ่น Liberty Walk และความหลงใหลในรถยนต์ที่ได้รับการปรับแต่งของเขาทุกสัปดาห์จะมีการอัปเดตเพลย์ลิสต์ใหม่ที่มีธีมแตกต่างกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เล่นและรับรางวัลมากมาย เริ่มตั้งแต่เปิดตัวในวันที่ 14 กันยายน ซีซัน 1 จะให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถยนต์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป ในเดือนธันวาคม ซีซัน 2 จะเป็นการต้อนรับหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน Car Entertainment: Hoonigan ที่จะนำพาหนะพิเศษของพวกเขามาสู่เกมผู้เล่นสามารถเข้าเล่น The Crew Motorfest ได้ฟรี 5 ชั่วโมงบน PlayStation, Xbox และ PC จนถึงวันที่ 17 กันยายน หากต้องการผจญภัยต่อ ไอเท็มที่ปลดล็อคและความก้าวหน้าทั้งหมดจะถูกยกยอดไปเมื่อมีการซื้อเกมเต็ม และเมื่อรับเกมก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองเล่นฟรี จะได้รับประโยชน์จากข้อเสนอ Early Adopter และสามารถปลดล็อคแพ็ค Liberty Walk รวมถึงรถ Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition ด้วยที่ทุ่มเททั้งเวลาและแรงกายแรงใจในการสร้างคอลเลกชันยานพาหนะที่สมบูรณ์แบบ The Crew Motorfest ก็พร้อมนำเสนอคุณสมบัติพิเศษเฉพาะคือ "การนำเข้าคอลเลกชัน" ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถนำเข้าคอลเลกชันยานพาหนะส่วนใหญ่จาก The Crew 2 ไปยัง The Crew Motorfest ได้ฟรี ยานพาหนะและของตกแต่งส่วนใหญ่ที่ซื้อหรือปลดล็อคก่อนสิ้นสุด The Crew 2 ซีซัน 8 สามารถนำเข้าได้ และยานพาหนะและของตกแต่งที่เข้าเกณฑ์จากซีซัน 9 จะถูกเพิ่มเข้าไปในฟีเจอร์นี้ในภายหลัง สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเริ่มต้นประสบการณ์มอเตอร์เฟสต์ใหม่ ฟีเจอร์นี้จะเป็นทางเลือกไว้ให้โดยตลอด ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาสำหรับโกลด์ และอัลติเมท เอดิชั่น ของ The Crew Motorfest ประกอบด้วย พาสปี 1 บนทุกแพลตฟอร์ม โดยพาสปี 1 จะค่อย ๆ ปลดล็อกรถยนต์เพิ่มเติมให้ สูงสุดที่ 25 คัน โดยเริ่มด้วยยานพาหนะ 3 คันในวันนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฤดูกาลที่ 1: Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody (2023), Chevrolet Chevelle SS (1970) และ BMW M4 Competition Coupe (2021) ผู้เล่นจะได้รับรถยนต์ 2 คันในแต่ละเดือน จนกระทั่งรวมเป็น 25 คันตลอดทั้งปี ยิ่งไปกว่านั้น อัลติเมท เอดิชั่น ยังมอบการเข้าถึงแพ็คอัลติเมท ซึ่งประกอบด้วยไอเท็มปรับแต่งพิเศษมากมายสำหรับอวาตารและยานพาหนะของผู้เล่น และรวมอยู่ในการสมัครสมาชิก Ubisoft+ ผ่านทาง Ubisoft Connect, Xbox และ Amazon Luna"The Crew Motorfest" พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ Xbox One ในรูปแบบดิจิทัลและแผ่นเกม รวมถึงบน Windows PC ผ่านทาง Epic Games Store และ Ubisoft Store (เฉพาะดิจิทัล) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ thecrewgame.com และแฟนเพจ The Crew