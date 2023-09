"ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ" ฉลอง 40 ปีสร้างอนิเมะใหม่

เดิมที ซีรีส์นี้ก็เริ่มต้นมาจากหนังสือมังงะเขียนเรื่องโดย "บุรอนซอน" และวาดภาพโดย "เทะสึโอะ ฮาระ" ลงนิตยสารจัมป์เมื่อปี 1983 ทำยอดขายรวมกว่า 100 ล้านเล่ม และในปี 1984 ก็ได้สร้างเป็นอนิเมะโทรทัศน์ทำสถิติเรตติ้งสูงสุดถึง 23.4 เปอร์เซ็นต์เนื้อเรื่องจะอยู่ในปี 199X เมื่อโลกถูกเพลิงนิวเคลียร์กลืนกิน แม้มนุษยชาติจะยังไม่สูญสิ้นแต่ก็กลายเป็นยุคสมัยที่ผู้มีกำลังแข็งแกร่งได้ปกครองทุกสิ่งเหนือผู้อ่อนแอ และในตอนนั้นเอง "เคนชิโร" ชายผู้สืบทอดวิชาหมัดดาวเหนือก็ได้ปรากฎตัวขึ้นเป็นผู้กอบกู้อนิเมะเวอร์ชันสร้างใหม่จะใช้ชื่อว่า Hokuto no Ken FIST OF THE NORTH STAR โดยการประกาศในวันที่ 13 กันยายนนี้ตรงกับวันที่ระลึกการตีพิมพ์มังงะครั้งแรกพอดี เผยว่าจะใช้ทีมงานและนักแสดงชุดใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อจับเอาเสน่ห์ของต้นฉบับมานำเสนอสำหรับรายละเอียดช่วงเวลา ช่องทางการออกอากาศและสตรีมมิง ทางค่ายจะเปิดเผยเพิ่มเติมอีกทีในภายหลัง มีเพียงโลโก้และภาพทีเซอร์ภาพเดียวให้ชมในตอนนี้