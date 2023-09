อีเอยืนยัน "The Sims" ภาคใหม่เล่นฟรี-ภาค 4 ยังไม่ทิ้ง

เกมภาคใหม่นี้จะใช้ชื่อชั่วคราวว่า Project Rene เป็นโครงการที่อิเลกโทรนิกอาร์ตประกาศออกมาแบบชัดๆ ให้ผู้เล่นทราบพร้อมรายงานความคืบหน้าอยู่ตลอด ปัจจุบันกำลังพัฒนาโดยทีมงานทั่วโลกแยกกันทำหลายองค์ประกอบในรายการ Behind The Sims ตอนล่าสุด "ลินด์เซย์ เพียร์สัน" ฝ่ายครีเอทีฟของแฟรนไชส์ก็ออกมายืนยันว่า Project Rene จะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องซื้อเกมหลัก ไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิก และไม่มีระบบพลังงานเป็นข้อจำกัดด้วยพวกเขาต้องการเปิดกว้างให้ผู้เล่นชวนเพื่อนเข้ามาร่วมวงได้ง่าย โดยจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในหลายขั้นตอนของการพัฒนา อาจจะเชิญมาเล่นในวงจำกัด เปิดทดสอบสาธารณะแบบเล็กๆ ไปจนถึงการให้เข้าเล่นล่วงหน้าแบบสเกลใหญ่ จนเมื่อพร้อมแล้วก็จะเปิดดาวน์โหลดฟรีเนื้อหาในตอนเปิดจะยังมีไม่มากเท่าภาค 4 ที่พัฒนามานาน แต่จะสร้างให้แข็งแรงไว้แล้วค่อยๆ เติมคอนเทนท์เข้าไป มีการอัพเดตเกมหลักตลอดและขายของโดยเปลี่ยนแนวทางจากเดิม อย่างเช่นระบบสภาพอากาศที่เคยขายยกชุด อาจจะให้ฟรีส่วนพื้นฐานแล้วขายกิจกรรมเสริมแทนท้ายที่สุด พวกเขาจะขีดเส้นแบ่งให้ชัดแม้ขณะนี้ยังไม่รู้จุดที่แน่นอน แต่สิ่งสำคัญคือลดกำแพงการเข้าเล่นและให้ทุกคนได้ใช้ระบบเกมร่วมกันในวงกว้างที่สุดเป็นรากฐานเพื่อการเติบโตสำหรับภาคปัจจุบัน The Sims 4 ก็จะอยู่เคียงข้างกับ Project Rene มีการสนับสนุนทั้งสองเกมพร้อมกัน ยังคงเพิ่มคอนเทนท์ใหม่ต่อไปในอนาคต