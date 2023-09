จบจริง! "ผ่าพิภพไททัน" ฉายอนิเมะตอนสุดท้าย 4 พ.ย.

ผู้สร้างอนิเมะเรื่องนี้ในปัจจุบันคือสตูดิโอ MAPPA เริ่มรับงานทำฉายมาตั้งแต่ปี 2020 โดยใช้ชื่อเรียกว่า The Final Season แต่ก็มีการแบ่งย่อยทยอยปล่อยออกมาทีละชุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับตอนสุดท้ายจริงๆ จะเรียกว่า "Attack on Titan The Final Season Part 4" เป็นตอนยาวประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเนื้อหาเมื่อเทียบกับหนังสือมังงะต้นฉบับก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วนอกจากนี้ ทางผู้สร้างยังได้วางแผนจะจัดอีเวนท์ออนไลน์ After Party ให้แฟนๆ ได้ฉลองกัน ใช้วิธีขายบัตรเข้าร่วมทำเป็นโลก 3D จำลองเหมือนเรือสำราญ มีการย้อนชมฉากเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมพบปะพูดคุยกับทีมงานนักพากย์ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ทางการ เดิมที อนิเมะผ่าพิภพไททันก็เริ่มฉายครั้งแรกตั้งแต่ปี 2013 สร้างโดย Wit Studio ทำไป 3 ซีซันก่อนจะเปลี่ยนมือให้ MAPPA สานต่อ