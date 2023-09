ตัวอย่างฉบับเต็ม "Castlevania: Nocturne" เตรียมฉาย 28 กันยายน

ภาคใหม่นี้จะเป็นการสานต่อจากซีรีส์อนิเมชัน Castlevania ที่สร้างโดย Netflix เช่นกัน ซึ่งของเก่าได้เปิดฉายไปตั้งแต่ปี 2017 ปัจจุบันจบไปแล้วมีทั้งหมด 4 ซีซัน ได้รับความนิยมสูงพอสมควรจนมีการไฟเขียวนำมาสร้างเพิ่มเรื่องราวของภาค Nocturne จะอิงจากเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อชนชั้นล่างลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมและการออกอาละวาดของผีดูดเลือดก็ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้ตัวเอก "ริคเตอร์ เบลมอนด์" และกลุ่มนักล่าต้องหยุดยั้ง "ผู้มาโปรดแวมไพร์" ที่จะทำให้โลกตกสู่ความมืดชั่วนิรันดร์ทาง Netflix ระบุว่าซีรีส์จะมีความยาวทั้งหมด 8 ตอนเตรียมปล่อยฉายรวดเดียวหมด อำนวยการสร้างโดย เควิน โคลเด และเขียนบทโดย ไคล์ฟ แบรดลีย์ ผลิตโดยบริษัทโปรดักชัน Project 51 ร่วมกับสตูดิโอ Powerhouse Animationเมื่อเทียบกับวีดีโอเกมต้นฉบับของค่ายโคนามิ ทางค่ายก็เรียกว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันโดยตัวเอกริคเตอร์และตัวละครอื่นหลายคนจะอ้างอิงมาจากเกมภาค Castlevania: Rondo of Blood และภาค Symphony of the Night