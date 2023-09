ลือ! นินเทนโดเริ่มสาธิต "สวิตช์รุ่นใหม่" เฉพาะคนวงใน

ผู้รายงานเรื่องนี้คือเว็บไซต์ Eurogamer และ VGC ต่างฝ่ายต่างใช้แหล่งข่าวของตนเองและได้เรื่องราวออกมาคล้ายกัน ระบุว่าการสาธิตในห้องปิดเกิดขึ้นระหว่างอีเวนท์ใหญ่ Gamescom ที่เยอรมนีช่วงปลายเดือนสิงหาคมข้อมูลของ Eurogamer เผยว่านินเทนโดเลือกใช้เกมเซลด้าภาค Breath of the Wild อัพเกรดกราฟิกเพิ่มความละเอียดและเฟรมเรตให้เข้ากับพลังเครื่องสวิตช์รุ่นใหม่ที่สูงขึ้น เป็นเพียงเดโมยังไม่แน่ชัดว่าจะทำออกมาขายจริงหรือไม่ทางฝั่ง VGC แหล่งวงในก็อ้างว่านินเทนโดมีการสาธิตอีกอันหนึ่งคือ The Matrix Awakens เป็นตัวโชว์กราฟิกเจนใหม่ของอันเรียลเอนจิ้น 5 ซึ่งเคยปล่อยออกมาครั้งแรกช่วงปลายปี 2021 ใช้กับคอนโซล PS5 และ Xbox Series X|Sนอกจากนี้ การสาธิตยังได้ใช้แสงเงา Ray Tracing และเทคโนโลยี DLSS ของ Nvidia เข้าช่วย เป็นการประมวลผลกราฟิกแบบความละเอียดต่ำเพิ่มเฟรมเรตความไหลลื่นแล้วใช้ AI ช่วยขยายเป็นภาพความละเอียดสูงอีกที ชดเชยข้อจำกัดแรงเครื่องที่น่าจะต่ำกว่าจนถึงปัจจุบัน ค่ายนินเทนโดก็ไม่เคยเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเกมยุคใหม่ด้วยตนเอง มีเพียงข่าวลือข่าวหลุดจากผู้เกี่ยวข้องทั้งเรื่องจอ LCD ชองชาร์ป ชิปของ Nvidia รวมถึงการทำเป็นแบบไฮบริดเล่นพกพาและขึ้นทีวีได้เหมือนเดิม