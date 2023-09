ชาวร้อนในเฮ! "Nice to Z You" เปิดตัวสกิน HRK พร้อมให้สะสมแล้ววันนี้

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง Nice to Z You กับ "ฮาร์ทร็อคเกอร์" ในครั้งนี้ เป็นการออกคอลเลคชั่นสกิน HRK โดยเริ่มจาก 2 สกินใหม่สุดเท่ อย่างสกิน Racer HRK และสกิน HEARTROCKER โดยทั้งสองสกินออกแบบมาจากสิ่งที่ฮาร์ทร็อคเกอร์ชื่นชอบและสนใจในแง่ของการออกแบบทางทีมดีไซน์เนอร์ตั้งใจออกแบบให้ทั้ง 2 สกินสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฮาร์ทร็อคเกอร์ ซึ่งเป็นที่จดจำของเหล่าเกมเมอร์และแฟนคลับได้เป็นอย่างดี โดยสกิน Racer HRK เป็นเอ็กคลูซีฟสกินแจกฟรี ซึ่งสามารถรับได้จากกิจกรรม Special Daily login เพียงดาวน์โหลดเกม และเข้าเล่นเกมให้ครบ 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 - 30 กันยนยนนี้ และจะไม่มีจำหน่ายในช่องทางอื่นอีกหนึ่งสกินพิเศษคือสกิน HEARTROCKER ที่ถ่ายทอดความเท่และความเฟี้ยวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฮาร์ทร็อคเกอร์ได้อย่างลงตัว ซึ่งสกิน HEARTROCKER จะได้รับโดยการเปิดกล่องสุ่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 - 27 กันยายนนี้ ซึ่งจะไม่มีการจำหน่ายซ้ำเช่นกันนอกจาก 2 สกินพิเศษเบื้องต้นแล้ว ทางเกมยังมีสกินในคอลเลคชั่น HRK สุดเท่น่าสะสมอีกมากมาย ชาวร้อนใน เหล่าแฟนคลับและเกมเมอร์รอติดตามได้เลย"Nice to Z You" เปิดให้บริการแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://nicetozyou.com/ และแฟนเพจ Nice to Z You