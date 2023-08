"HoneyCome" เกม 18+ จากค่ายน้องใหม่ ILLGAMES วางจำหน่ายบน Steam 7 ก.ย.นี้

"HoneyCome come come party" เป็นเกมจำลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับสาวสวยสุดน่ารัก ซึ่งผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครสาว ๆ ได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า ทรงผม รูปร่าง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ ให้ผู้เล่นได้สร้างสาว ๆ ในจินตนาการของตนเอง มาพร้อมระบบเรนเดอร์ 3D แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การแสดงแอนิเมชั่นมีความลื่นไหล และแสดงสีหน้าท่าทางได้อย่างสมจริง"HoneyCome come come party" จะวางจำหน่ายบนพีซีในวันที่ 7 กันยายนนี้ พร้อมรองรับภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Steam