"Diablo IV" จัดอีเวนท์เพิ่มเงินพร้อม XP สุดสัปดาห์นี้

อีเวนท์นี้จะมีผลกับผู้เล่นทั้งเกม ไม่ว่าจะเป็นฝั่งโลกหลัก Eternal Realm หรือฝั่งซีซันรวมความยาก World Tier ทุกระดับ คูณค่าประสบการณ์ XP และเงิน Gold ที่ได้รับสูงขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์จากปกติในโซนไทย โบนัสจะเริ่มเวลาเที่ยงคืนวันที่ 2 กันยายนไปจนถึงเที่ยงคืน 6 กันยายน สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่จะขึ้นมาตรงข้างจำนวนขวดยา Potion ว่ามีผลแล้วปัจจุบัน เนื้อหาของเกมก็อยู่ระหว่าง Season of the Malignant เป็นการอัพเดตใหญ่ครั้งแรกที่เกิดดราม่าไม่น้อย มีทั้งการปรับลดค่าพลังตัวละครที่สุดท้ายต้องแก้ไขใหม่ และการปรับอัตราค่าประสบการณ์ XP แล้วหันไปเพิ่มจำนวนศัตรูให้หนาแน่นขึ้นแทน ซึ่งก็ยังไม่ถูกใจผู้เล่นมากนักทางค่ายบลิซซาร์ดได้วางแผนจะอัพเดตใหญ่ครั้งถัดไปเรียกว่า Season of Blood กำหนดออกวันที่ 18 ตุลาคม มีการเพิ่มเนื้อเรื่องล่าแวมไพร์พร้อมระบบใหม่เป็นพลังพิเศษให้ผู้เล่นใช้ฉพาะช่วงซีซันเท่านั้น