"The Crew Motorfest" เปิดซิ่งฟรี 5 ชั่วโมง วางจำหน่าย 14 ก.ย.นี้

"The Crew Motorfest" ภาคใหม่ล่าสุดของแฟรนไชส์ ​​The Crew เชิญชวนผู้เล่นให้ดำดิ่งลงไปในวัฒนธรรมของรถยนต์และเริ่มต้นประสบการณ์การขับขี่อันน่าตื่นเต้นในโลกโอเพ่นเวิลด์ที่มีชีวิตชีวาซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะโออาฮู รัฐฮาวาย- ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 กันยายน ผู้เล่นสามารถเล่น The Crew Motorfest ฟรี 5 ชั่วโมง โดยทุกไอเทมที่ปลดล็อกและความก้าวหน้าระหว่างช่วงทดลองเล่นฟรีจะถูกยกยอดไปเล่นต่อได้เมื่อซื้อเกมตัวเต็ม- ทั้งฉบับ โกลด์ และ อัลติเมท เอดิชั่น จะให้สิทธิ์การเล่นล่วงหน้า 3 วัน เพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง Motorfest บนเกาะโออาฮู พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษบนเวทีหลัก โดยเริ่ม 11 กันยายนนี้ กับ AMERICAN MUSCLE POWER- ทั้งโกลด์ และ อัลติเมท เอดิชั่น จะรวมพาสปี 1 ไว้ในทุกแพลตฟอร์ม ยิ่งไปกว่านั้น อัลติเมท เอดิชั่น ยังมอบการเข้าถึง "แพ็คอัลติเมท" ซึ่งมีรายการปรับแต่งพิเศษมากมายสำหรับอวาตาร์และยานพาหนะของผู้เล่น โดย พาสปี 1 จะค่อย ๆ ปลดล็อกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 25 คัน โดยเริ่มจากยานพาหนะ 3 คันเมื่อเปิดตัว ได้แก่ DODGE CHARGER SRT HELLCAT REDEYE WIDEBODY 2023, CHEVROLET CHEVELLE SS 1970 และ BMW M4 COMPETITION COUPE ผู้เล่นจะได้รับรถยนต์ 2 คันในแต่ละเดือน รวมเป็น 25 คันตลอดทั้งปี- หากซื้อ พาสปี 1 หลังจากวางจำหน่าย The Crew Motorfest ไปแล้ว ผู้เล่นยังจะสามารถเข้าถึงรถที่ดรอปให้ไปแล้วจากเดือนก่อนหน้า ได้โดยตรง"The Crew Motorfest" จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กันยายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One รวมถึง Windows PC ผ่านทาง Ubisoft Store และ Epic Games Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thecrewgame.com