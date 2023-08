Diablo IV เผยอัพเดตตัวต่อไป "Season of Blood" ล่าแวมไพร์

ปัจจุบัน ตัวเกมก็อยู่ระหว่าง Season of the Malignant เล่าเหตุการณ์คล้ายโรคระบาดทำให้เหล่าปีศาจอาละวาดหนักกว่าเดิม เป็นการอัพเดตใหญ่ครั้งแรกเพิ่มเนื้อหา ศัตรู ดันเจียน และพลังพิเศษใหม่ของผู้เล่นซึ่งจะเปิดให้ใช้เฉพาะในช่วงซีซันล่าสุดในงานอีเวนท์ Gamescom ทางบลิซซาร์ดก็ปล่อยหนังตัวอย่างการอัพเดตครั้งต่อไป Season of Blood เล่าผ่านตัวละคร Erys นักล่าแวมไพร์ที่มาตามกำจัดผีดูดเลือดในแดนศักดิ์สิทธิ์ เผยกำหนดปล่อยให้เล่นจริงวันที่ 17 ตุลาคมเนื้อหาการเล่นจะมีเควสต์ใหม่ช่วยให้ผู้เล่นค้นพบพลังแวมไพร์นำกลับมาใช้สู้กับต้นตอเอง เพิ่มความท้าทายในช่วงท้ายเกมด้วยบอส 5 ตัว รวมถึงช่องทางการฟาร์มไอเทมระดับ Unique และ Uber Unique แบบเน้นเล็งเฉพาะชิ้นได้ มีผลทั้งในซีซันและฝั่งโลกหลัก Eternal Realmนอกจากนี้ การอัพเดตจะเพิ่มความสะดวกหลายอย่างตามที่ชุมชนเรียกร้อง อย่างเช่นช่องเก็บของแยกสำหรับอัญมณี การค้นหาและกรองช่องเก็บของ โบนัสจากการสะสมแต้ม Renowm ยกยอดไปให้ตัวใหม่ไม่ต้องเก็บซ้ำ รวมถึงปรับสมดุลค่าความต้านทานต่อพลังธาตุและโบนัสค่าความเสียหายแบบ Vulnerable, Overpower และ Criticalทางค่ายชี้ว่าข้อมูลวันนี้ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการอัพเดตใหญ่ ขอให้รอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีเมื่อใกล้วันออกจริง