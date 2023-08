เกมมือถือ "Seven Knights Idle Adventure" พร้อมเปิดให้บริการจริง 6 ก.ย.นี้

เกม "Seven Knights Idle Adventure" ถูกสร้างขึ้นตามแฟรนไชส์หลักและเป็นผู้สืบทอดต่อจากเกม Seven Knights ดั้งเดิม ซึ่งได้รับการพัฒนาใหม่เป็นเกมแนว Idle RPG โดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่อุปกรณ์ต่ำ สเปกต่ำ และแนวทางการเล่นที่ง่ายดาย ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวเพิ่มเติมไปพร้อมกับเอพพิโซดที่ซ่อนอยู่ของเหล่าอัศวินเซเว่นไนท์ดั้งเดิม รวมทั้งเพลิดเพลินไปกับการเก็บสะสมและเลี้ยงดูเหล่าอัศวินแห่งเซเว่นไนท์ที่ได้ถือกำเนิดใหม่เป็นตัวละครรูปแบบ SD สุดน่ารักภายในเกมผู้เล่นจะได้พบกับอัศวินเซเว่นไนท์กว่า 136 คน, สัตว์เลี้ยง 25 ตัว, และคอสตูมกว่า 180 ชุด พร้อมด้วยฟีเจอร์และโหมดต่าง ๆ อาทิ การสำรวจหลัก, อารีน่า PVP 10v10, แชลเลนจ์ตะลุยดันเจี้ยน, ระบบคำขอปราบปราม, หอคอยไม่สิ้นสุด, และภารกิจอีกมากมาย"Seven Knights Idle Adventure" ได้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบนระบบ iOS ผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับรางวัล 17,777 รูบี้ ใบเรียกอัศวิน 777 ใบ รวมถึง อัศวินอีแวน ระดับยูนีค เมื่อเกมเปิดให้บริการในวันที่ 6 กันยายนนี้ ส่วนในระบบ Android ได้เปิดให้เข้าเล่นแบบ Early Access ซึ่งจะมอบรางวัลแก่ผู้เล่นเช่นเดียวกันเมื่อเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ skidle.netmarble.com และแฟนเพจ Seven Knights Idle Adventure