"Teamfight Tactics Mobile" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าในเอเชียแปซิฟิกแล้ว!

"Teamfight Tactics" (TFT) คือเกมกลยุทธ์เล่นฟรีแบบพบกันหมดของผู้เล่น 8 คน ที่ซึ่งผู้เล่นจะได้ผสมผสานแชมเปี้ยนจาก League of Legends และไอเทมต่าง ๆ เข้าด้วยกันในรูปแบบทีมอันหลากหลายบนกระดานเกมรูปตาราง เพื่อสู้กันในการแข่งขันกับผู้เล่นอื่นอีก 7 คน ด้วยการสร้างทีมสุดแข็งแกร่งเพื่อกลายเป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายที่ยังยืนหยัดอยู่ให้ได้การปล่อยตัวที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวเกมมือถือที่ดำเนินการเผยแพร่โดย Riot เป็นเกมที่สามของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจะเข้าไปร่วมกับ Legends of Runeterra และ League of Legends: Wild Rift ที่เปิดบริการอยู่แล้วก่อนหน้าในฐานะเกมมือถือชั้นนำที่มีเสถียรภาพ“ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เราได้สิทธิ์ในการเผยแพร่ League of Legends และ Teamfight Tactics บน PC ในภูมิภาคกลับคืนมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับทั้งสองเกม ผู้เล่นหลาย ๆ คนเรียกร้องให้เราปล่อย TFT Mobile ออกมาด้วยเช่นกัน พวกเรารับทราบความคิดเห็นของทุกคนแล้ว และตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะขอยืนยันว่า TFT Mobile จะปล่อยออกมาให้เล่นในปีนี้แน่นอน ตอนนี้เราเปิดให้ผู้เล่นลงทะเบียนล่วงหน้าใน Google Play Store และใน Microsite ของเราแล้ว ผู้เล่นที่ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถรอรับของรางวัลน่าตื่นเต้นภายในเกมเมื่อเกมเปิดตัวกันได้เลย”กล่าว“เราออกแบบ TFT Mobile โดยคำนึงถึงผู้เล่นที่เล่นในมือถือเป็นหลัก จึงได้มอบฟีเจอร์และระบบที่เหมาะสมกับการเล่นบนอุปกรณ์มือถือได้ดี อีกทั้งยังสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างใน PC และในมือถือได้ด้วย”ขณะนี้แฟน ๆ ของ TFT บน PC รวมถึงในมือถือทั่ว APAC สามารถเข้าไปลงทะเบียน TFT Mobile ล่วงหน้า พร้อมรับของรางวัลมากมายผ่านทาง Microsite ลงทะเบียนล่วงหน้า และ Google Play Store ของภูมิภาคนั้นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามข่าวสารล่าสุดของ "Teamfight Tactics Mobile" ได้ทาง Facebook และ Instagram