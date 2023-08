"Grand Cross: Age of Titans" เปิดดาวน์โหลดล่วงหน้า พร้อมร่วมศึกไททันพรุ่งนี้

"Grand Cross: Age of Titans" พัฒนาโดย Netmarble F&C ผู้สร้างเกม RPG ยอดนิยมอย่าง Seven Deadly Sins: GRAND CROSS ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์เกมวางแผนการรบอันเร้าใจ พร้อมนำเสนอสงครามปิดล้อมขนาดใหญ่ที่สมจริงด้วยกราฟิกและสไตล์ภาพศิลป์อนิเมะที่สวยงาม ผู้เล่นจะต้องใช้ความสามารถในการวางกลยุทธ์ผ่านกองทหารหลายประเภท เช่น ทหารราบ, พลธนู, ทหารม้า, หน่วยทางอากาศ ฯลฯ เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ตัวเกมมาพร้อมโหมดการเล่นหลากหลายแบบที่จะมาทดสอบกลยุทธ์และสกิลการต่อสู้ของผู้เล่นแต่ละคน อาทิ สเตจ Single Player, การล่าและเก็บรวบรวม, การยึดครอง, สงครามปราสาท, สงครามเซิร์ฟเวอร์ vs. เซิร์ฟเวอร์, โหมดเนื้อเรื่อง, การขยายอาณาเขต, และการปรับแต่งอาณาเขตเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการเกม ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมหลากหลายกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น:● การเรียกแห่งโชคชะตา: ผู้เล่นที่เข้าเช็กชื่อภายในเกมเป็นเวลา 14 วัน สามารถรับรางวัลอย่าง คลอเดีย (ผู้กล้าระดับตำนาน), 60 หินเวทมนตร์คลอเดีย, 50 ชิ้นส่วนระดับดาว (ระดับตำนาน), และ รีเซ็ตพรสวรรค์● ไม้กางเขนบนหลังมือ: เคลียร์คำที่กำหนดโดยรับตัวอักษรจากการเอาชนะเหล่ามอนสเตอร์เพื่อรับไอเทม อาทิ สกินปราสาท (ปราสาทแอตแลนติส), คำอธิษฐานระดับสูง ฯลฯ● เตรียมออกรบ: รับวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาและหินเวทมนตร์ได้จากการเคลียร์ภารกิจในช่วงเวลา 7 วัน ด้วยผู้กล้าที่ผู้เล่นเลือก● ของขวัญของร็อกซานา (สำหรับ Google Play Games): ผู้เล่นที่เช็กชื่อสามารถรับ สเตมินา ซึ่งจำเป็นในการออกล่าเหล่ามอนสเตอร์ไปได้เลย"Grand Cross: Age of Titans" จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ สามารถดาวน์โหลดเกมล่วงหน้าได้แล้วที่ เว็บไซต์ทางการ (PC), Google Play Store (Android), App Store (iOS) และ Google Play Games Beta