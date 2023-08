"Red Dead Redemption" พอร์ตลง PS4 - Switch มัดรวม DLC ผีดิบ

gematsu

Rockstar Games ออกมาประกาศเตรียมวางจำหน่ายเกมเวอร์ชันดิจิทัลดาวน์โหลดสำหรับแพลตฟอร์ม(ผ่าน PlayStation Store) และ(ผ่าน eShop) ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ สนนราคา 49.99 เหรียญสหรัฐ ส่วนเวอร์ชันแผ่นดิสก์จะออกตามมาภายหลังในวันที่ 13 ตุลาคมปี 2023Red Dead Redemption นั้นถือเป็นเกมเก่าระดับตำนานของเครื่องคอนโซล PlayStation 3 และ Xbox 360 บอกเล่าเรื่องราวในปี ค.ศ. 1911 ผ่านมุมมองตัวละครเอกอดีตสมาชิกแก็งนอกกฎหมายผู้ถูกจับกุมตัวพลัดแยกจากครอบครัว แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ให้โอกาสกับเขา ในการลบล้างความผิด ด้วยการมอบหมายภารกิจให้เราออกติดตามไล่ล่าอดีตเพื่อนร่วมแก็งที่เหลืออยู่ โดยทีมงานจะมารับหน้าที่หลักในการพอร์ตตัวเกมลงสู่แพลตฟอร์มใหม่แม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยถึงเวอร์ชัน PlayStation 5 แต่เจ้าของเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่ก็ยังสามารถดาวน์โหลดตัวเกม Red Dead Redemption มาเล่นได้ผ่านฟีเจอร์ Backward Compatibility ในขณะที่เจ้าของเครื่องคอนโซล Xbox One และ Xbox Series X|S สามารถเล่นเกมภาคต้นฉบับจากยุค Xbox 360 ได้ปกติอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องพอร์ตใหม่ให้เสียเวลาโดยทาง Rockstar Games สัญญาว่าจะบรรจุ DLC เนื้อหาเสริมรวมเข้ามาในตัวเกมเวอร์ชันพอร์ตใหม่นี้ด้วย อย่างไรก็ตามทางด้านเนื้อหาเสริมตัวอื่นๆของเกมอย่าง Outlaws to the End, Liars and Cheats และ Legends and Killers กลับไม่มีการระบุถึง นอกจากนั้นแล้วโหมดมัลติเพลย์เยอร์เล่นหลายคนจากภาคต้นฉบับก็ดูเหมือนจะโดนตัดทิ้งออกไปด้วย บวกกับความที่มันเป็นแค่การพอร์ตเฉยๆมิใช่รีมาสเตอร์ จึงทำให้แฟนคลับหลายคนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก