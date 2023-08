Rayman ร่วมแจม "Mario + Rabbids Sparks of Hope" ใน DLC ใหม่ 30 ส.ค.นี้

ในการผจญภัยใหม่เอี่ยมนี้ ผู้เล่นจะได้ควบคุมเรย์แมน, แรบบิดพีช และแรบบิดมาริโอ เมื่อพวกเขาได้ไปพบกับสเปซ โอเปรา เน็ตเวิร์ก (Space Opera Network) ซึ่งเป็นสตูดิโอถ่ายรายการโทรทัศน์ที่เต็มไปด้วยพร็อพประดับฉากและอีสเตอร์เอกมากมาย สถานที่แห่งนี้ดำเนินการโดยแฟนทอม ผู้เป็นตัวร้ายในเกมภาคก่อนหน้าอย่าง Mario + Rabbids Kingdom Battle บัดนี้ได้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับสตูดิโออันไร้ที่ติ แต่ว่าด้วยความที่เรตติ้งของสตูดิโอลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์ เขาจึงต้องการความช่วยเหลือของดาวเด่นเพื่อชิงชื่อเสียงเกียรติยศกลับมาด้วยเซ็ตติ้งอันหลากหลายในการถ่ายทำ TV เรย์แมนและเพื่อนพ้องจะต้องตระเวนไปทั่วฉากใหม่ในแนวตั้ง เพราะเรย์แมนจะสามารถใช้ความสามารถแฮร์คอปเตอร์ (Haircopter) เพื่อกระโดดและพาแรบบิดพีชและแรบบิดมาริโอเดินทางไปด้วยได้ ในด้านของการต่อสู้นั้น การผจญภัยครั้งใหม่จะเต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ทางกลยุทธ์มากมาย ให้ผู้เล่นได้ใช้งานอาวุธของเรย์แมนอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ปืนยิงไม้ปั๊มส้วม ไปจนถึงความสามารถในการเดินทางกลางอากาศ ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากเกมเรย์แมนทั้งสิ้นแต่การหวนระลึกความหลังจะไม่หยุดแค่นั้น เพราะเดวิด แกสแมน (David Gasman) จะกลับมารับบทบาทเป็นฮีโรผู้ไร้แขนขารายนี้อีกรอบ ส่วนคริสตอฟ เฮรัล (Christophe Heral) ก็จะมาร่วมกับ แกรนต์ เคิร์กโฮป (Grant Kirkhope) เพื่อประพันธ์ออริจินัลซาวด์แทร็กให้กับ DLC ชุดนี้Mario + Rabbids Sparks of Hope : Rayman in the Phantom Show จะวางจำหน่ายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ โดยสามารถซื้อได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของซีซันพาสและโกลด์เอดิชัน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mariorabbids.com/buypyt