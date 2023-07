ซินเน็คฯ คว้าดีล Nintendo ดึงไอดอลดังโชว์แข่งเกมสุดมันส์!

นับเป็นการเปิดฉากอย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่ สอดรับภาพรวมอุตสาหกรรมเกมที่มีการเติบโตอยู่ในกระแสความสนใจของผู้บริโภค และแน่นอนว่าคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก Nintendo แบรนด์ธุรกิจเกมระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานมามากกว่า 130 ปี ผลิตเกมและเครื่องเล่นเกมมาหลายต่อหลายรุ่น สร้างยอดขายและรายได้แบบถล่มทลายต่อเนื่องหลายปี และในที่สุด ยักษ์ใหญ่แห่งวงการวีดีโอเกมสัญชาติญี่ปุ่นก็ได้สยายปีกมาสร้างความบันเทิง พร้อมให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรในประเทศไทยโดยบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้าน IT Ecosystem และนัมเบอร์วันไอทีเกมมิ่งดิสทริบิวเตอร์ หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Nintendo ให้เป็นดิสทริบิวเตอร์ลุยตลาดในไทยแบบครบวงจร อย่างเป็นทางการ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขายได้สะดวกมากขึ้น ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Trusted by Synnex พร้อมให้การรับประกันสูงสุด 18 เดือน ตอกย้ำความมั่นใจแนวโน้มธุรกิจเกมในประเทศไทยเติบโตทั้งในเชิงมูลค่าและปริมาณ ด้วยจำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเปิดเผยภายในงานเปิดตัว Nintendo Switch by Synnex ว่า “ซินเน็คฯ เรามุ่งมั่นขยายธุรกิจสู่การเป็น No.1 IT Ecosystem ด้วยสินค้าและโซลูชั่น ตอบโจทย์ผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจในทุกระดับ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจมากกว่า 70 แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก และหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของซินเน็คฯ คือการขยายธุรกิจเกมมิ่งให้ครบวงจร และเนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเกมให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราเล็งเห็นโอกาส และมองว่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างไรให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการต่อยอดธุรกิจ จาก Consumer PC สู่ PC Gaming Hardware และในปัจจุบัน ซินเน็คฯ ถือเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมเกมที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เกมชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแล Nintendo Switch เพื่อรุกตลาดเกมในประเทศไทยอย่างเต็มที่ รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม Esports และโอกาสใหม่ ๆในอนาคตการจัดงานฯ อย่างยิ่งใหญ่กลางลานสยามสแควร์ในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมเกมมิ่ง ฮาร์ดแวร์ และจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความไว้วางใจจาก Nintendo ที่เลือกให้ บมจ.ซินเน็คฯ เป็นดิสทริบิวเตอร์ผู้ดูแลการจัดจำหน่าย, การตลาด และบริการหลังการขายครบวงจร สนับสนุน Ecosystems ของซินเน็คฯ ให้เติบโต และชัดเจนมากขึ้น”กล่าวทั้งนี้ ปัจจุบันรายได้ในกลุ่มสินค้าด้านเกมมิ่งของซินเน็คฯ อยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาท และมากกว่า 70% มาจาก Gaming PC – Hardware Components ซึ่งการที่ซินเน็คฯได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทน Nintendo Switch ทั้งในส่วนของ Software และ Hardware นับเป็นการบุกตลาดเกมคอนโซลที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย จึงคาดว่าจะสามารถทำรายได้ในกลุ่มสินค้าเกมมิ่งของซินเน็คฯ เพิ่มขึ้นอีกปีละ 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ดี ภาพรวมธุรกิจเกมถือเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งมีมูลค่าการตลาดในไทยรวมอยู่ที่ 70,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต 25% ต่อปี ซึ่งในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และซินเน็คฯ พร้อมที่จะขยายมาร์เก็ตแชร์ไปในตลาดดังกล่าว ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเกมมิ่งที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ ธุรกิจเกม และเครื่องเล่นเกมยังสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาฝึกฝนสู่อาชีพได้ เนื่องด้วยเกมคือความบันเทิงสมัยใหม่ ที่นอกจากคนยุคใหม่ตอนนี้มีการตื่นตัวมากขึ้น กลุ่มพ่อ-แม่ ไปจนถึงผู้สูงอายุในบ้านก็นิยมเล่นเกมเพื่อการผ่อนคลาย หรือเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัว และซินเน็คฯ ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในวงการเกมอีกด้วย รวมถึงในมิติเพื่อสังคม ที่เราพร้อมสนับสนุนวงการการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างนักพัฒนาเกมเข้าสู่ตลาดมาอย่างตลอด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ไปจนถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกล่าวว่า ในครึ่งปีแรกนี้ได้ตั้งเป้ายอดขายจาก Nintendo Switch ไว้ที่ 700 ล้านบาท และแนวทางและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่นอกจากต้องการขยายฐานลูกค้า และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังต้องการให้ลูกค้ามั่นใจอีกด้วยว่า การซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Trusted by Synnex นั้นเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน จัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง ได้รับการรับรอง และการบริการหลังการขายเป็นอย่างดี และในงาน Grand Opening Nintendo By Synnex ในครั้งนี้ เราได้มีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมงานฯ ได้สัมผัส และมีประสบการณ์ที่ดี กับ Nintendo Switch ผ่าน Station เกมที่รับความนิยมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch Sport, Mario Kart 8 deluxe, Mario Party และ The Legend of Zelda tears of the Kingdom และนอกจากนี้ ยังได้มีศิลปินกลุ่มวัยรุ่นชื่อดัง PROXIE และ BNK48 มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดี ๆ กับ Nintendo Switch พร้อมกับเพิ่มสีสันความสนุกภายในงานฯ ด้วยการโชว์เล่นเกมร่วมกัน และมินิคอนเสิร์ตในช่วงท้ายของงานฯการเปิดตัว Nintendo Switch by Synnex กลางลานสยามสแควร์ ครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารกับตลาดผู้บริโภค ประกอบกับชื่อเสียงของ Nintendo Switch และการวางแผนการตลาด การขาย ผ่านช่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการซินเน็คฯ ทั่วประเทศ รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Official Store Shopee Lazada ว่าซินเน็คฯ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เข้าถึงสินค้า และบริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น พร้อมกับมั่นใจได้ ทั้งคุณภาพและการบริการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์บนสินค้า