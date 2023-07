ซีรีส์อนิเมชัน "Castlevania: Nocturne " ฉายเน็ตฟลิกซ์ 28 ก.ย.

ซีรีส์เรื่องนี้มีข่าวเปิดตัวสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2022 โดยทางเน็คฟลิกซ์ก็เคยทำอนิเมชันแฟรนไชส์ Castlevania จนประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วชุดหนึ่ง เริ่มเมื่อปี 2017 และได้สานต่อยาวถึง 4 ซีซันสำหรับอนิเมชันภาคใหม่จะมีตัวเอกคือ "ริคเตอร์ เบลมอนด์" ผู้สืบสายเลือดตระกูลนักล่าแวมไพร์ เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของเขาซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหน อยู่ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสและมีผีดูดเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ทำหน้าที่สร้างคือ เควิน โคลเด และเขียนบทโดย ไคล์ฟ แบรดลีย์ ผลิตโดยบริษัทโปรดักชัน Project 51 ร่วมกับสตูดิโอ Powerhouse Animationในวีดีโอเกมต้นฉบับ ริคเตอร์ก็มาจากภาค Rondo of Blood ก่อนจะกลับมามีบทอีกครั้งในภาค Symphony of the Night ถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนๆ เกมชื่นชอบมากที่สุด ปัจจุบันสามารถหาเล่นได้บนหลายแพลตฟอร์ม