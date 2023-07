ฟอร์มใหญ่! โซนีอวด 3 เกมแอคชัน RPG จากจีนลง PS5

เกมทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ PlayStation China Hero Project ช่วยสนับสนุนนักพัฒนาในท้องถิ่นให้ส่งผลงานออกไปสู่ตลาดโลก โดยปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จวางจำหน่ายไปแล้วหลายเกมในงานอีเวนท์ใหญ่ไชนาจอย ทางโซนีก็เผยความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวเป็นเฟสสามประกาศออกมา 3 เกมรวด เป็นแนวแอคชัน RPG ทั้งหมดอันดับแรกคือ "The God Slayer" จากสตูดิโอ Pathea ก่อนหน้านี้เคยสร้างเกมทำไร่ My Time At Portia ครั้งนี้ฉีกแนวมาเป็นกราฟิกสมจริง นำเสนอแบบแฟนตาซีผสมย้อนยุคต่อสู้กับศัตรูเหนือธรรมชาติ วางกำหนดออกไว้ยาวถึงปี 2027เกมที่สอง "The Winds Rising" มาจากสตูดิโอ TiGames ที่เคยสร้าง F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch โดยผลงานใหม่จะเป็นแนวแฟนตาซีเกี่ยวกับเด็กสาวจากหมู่บ้านห่างไกลโลกภายนอกที่บังเอิญไปเจอสัตว์ประหลาดตัวน้อยนำไปสู่การผจญภัยที่จะส่งผลถึงชะตาของทั้งอาณาจักร โชว์แค่หนังตัวอย่างสั้นๆ ไม่มีฉากเล่นจริงอันดับสุดท้ายคือ "DABA" โดยสตูดิโอ Dark Star ที่เคยสร้างเกมแอคชันคล้ายดาร์คโซลส์ SINNER: Sacrifice for Redemption กลับมาในแนวเดียวกัน เล่าเกี่ยวกับตัวเอกเป็นตุ๊กตาดินออกผจญภัยต่อสู้ในโลกที่ล่มสลาย มีฉากหลังเป็นเมืองโบราณ ซากปรักหักพัง ไปจนถึงทุ่งหิมะและป่าทึบ โดยในหนังตัวอย่างได้โชว์การใช้อาวุธหลากหลายชนิด บอสขนาดยักษ์และตัวเอกหญิงอีกคนด้วย