เปิดปก! "Armored Core VI" รองรับการเล่น PvP มากสุดถึง 6 คน

ตัวเกมจะรองรับทั้งการเล่นแบบคนเดียวและเล่นออนไลน์แบบหลายคนตั้งแต่ 2-6 คน พร้อมกับข้อความด้านล่างที่เขียนอธิบายว่าผู้เล่นอีก 3 คน สามารถเข้ามารับชมแมตช์การแข่งขันในฐานะคนดูหรือ Spectator ได้

Armored Core 6 cases have been spotted in the wild. According to the description, the game will support up to 6-player multiplayer with 3 spectators.

We still don't have details about multiplayer, but according to Italian journalists, the embargo for gameplay lifts next week. pic.twitter.com/hCThzVuzu6— Ziostorm (@Ziostorm1) July 22, 2023