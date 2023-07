"Seven Knights" เปิดตัวเกมใหม่แนว Idle RPG พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้

"Seven Knights Idle Adventure" พัฒนาด้วยคอนเซ็ปต์ ‘สปกที่ไม่ต้องสูงมาก’ , ‘ใช้พื้นที่น้อย’ และ ‘การเล่นที่ง่ายดาย ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวเพิ่มเติมและเอพพิโซดที่ซ่อนอยู่ของเหล่าอัศวินดั้งเดิม รวมทั้งเพลิดเพลินไปกับการเก็บสะสมและเลี้ยงดูเหล่าอัศวินแห่งเซเว่นไนท์ที่ได้ถือกำเนิดใหม่เป็นตัวละครแบบ SD สุดน่ารักตัวเกมเปิดให้เล่นแบบ Early Access โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play ได้แล้ววันนี้ ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับอัศวินเซเว่นไนท์ 130 คน, สัตว์เลี้ยง 25 ตัว และคอสตูมกว่า 170 ชุด พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับหลากหลายฟีเจอร์ อาทิผู้เล่นสามารถสำรวจพื้นที่ในหน้าหลักไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาเหล่าอัศวินเซเว่นไนท์คนโปรด ซึ่งในภายในพื้นที่เหล่านั้นจะประกอบไปด้วยด่านต่าง ๆ ซึ่งสามารถเคลียร์ได้โดยการอัญเชิญบอส และในขณะที่ผู้เล่น เล่นในแต่ละด่านนั้น ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวผ่านคัตซีนรวมไปถึงบทสนทนาในแนวตั้ง ซึ่งจะเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตำนานของอัศวินเซเว่นไนท์อีกด้วยซึ่งในอารีน่า PVP 10v10 นี้ผู้เล่นสามารถต่อสู้กับอัศวินของผู้เล่นอื่นพร้อมรับคะแนนตามผลการแข่งขันไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตาม และของรางวัลสุดพิเศษนั้นก็จะถูกมอบให้กับผู้เล่นตามคะแนนที่ผู้เล่นได้รับผู้เล่นสามารถได้รับไอเทมภายในเกมผ่านการตะลุยดันเจี้ยนสุดท้าทายพร้อมกับทีม ซึ่งความท้าทายเหล่านี้รวมไปถึง ดันเจี้ยนเหรียญทอง, ดันเจี้ยน EXP อัศวิน, ดันเจี้ยนตราหน่วยอัศวิน, และ ดันเจี้ยนชิ้นส่วนสมบัติเป็นระบบที่ผู้เล่นสามารถได้รับรางวัลจากการเอาชนะกลุ่มมอนสเตอร์สุดแสนท้าทายที่ถูกอัญเชิญมา และเมื่อสามารถเคลียร์ได้สำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับลูกเต๋าเพื่อเพิ่มพลังและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดให้กับอัศวินมีทั้งหมด 300 ชั้น ซึ่งมีความท้าทายสูงสุดสำหรับผู้เล่น โดยสามารถรับรางวัลได้เมื่อเอาชนะศัตรูที่อยู่ในแต่ละชั้นได้สำเร็จหลากหลายคอนเทนต์ใหม่จะถูกเผยพร้อมกับ มิชชันรายวัน, มิชชันรายสัปดาห์ และรวมไปถึงมิชชันต่อเนื่องเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวเกม "Seven Knights Idle Adventure" ช่วง Early Access ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ว่าจะเป็น :● คานิวัลฉลองเปิดให้บริการ Seven Knights Idle Adventure (วันนี้ - วันที่ 3 สิงหาคม): ผู้เล่นสามารถได้รับของรางวัลภายในเกมอย่าง "อัศวินเลเจนด์คิริเอล" อัศวินสุดคลาสิกจากเซเว่นไนท์ภาคแรกที่กลับมาพบกับผู้เล่นอีกครั้ง● กิจกรรมกระดานเช็กอิน: ผู้เล่นจะได้รับหลากหลายของรางวัลสำหรับการเช็กอินประจำวัน เป็นเวลา 14 วัน รวมไปถึงของรางวัลสุดพิเศษอย่างใบเรียกอัศวินเซเว่นไนท์ด้วยติดตามข้อมูลและรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://skidle.netmarble.com