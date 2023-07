Bacon Time ตัวแทนไทยเพียงหนึ่งเดียว เตรียมลุยรอบชิง APL 2023

อีกเพียงไม่กี่ก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของการแข่งขัน RoV ระดับนานาชาติ Arena of Valor Premier League (APL) 2023 ซึ่งไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดย 4 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่1. Bacon Time (BAC) ตัวแทน RoV Pro League (RPL) จากไทย2. Saigon Phantom (SGP) ตัวแทน Arena of Glory (AOG)3. V Gaming (VGM) ตัวแทน Arena of Glory (AOG)4. BRO Esports (BRO) ตัวแทน Garena Challenger Series (GCS)ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่า 8 ทีมสุดท้ายต่างฟาดฟันกันอย่างดุเดือดตลอด 4 วันเต็มกับ 10 แมตช์การแข่งขันเพื่อช่วงชิงกันเข้าสู่รอบ Semi Finalsการแข่งขันในสายบน แต่ละทีมต่างไม่มีใครยอมใคร ทำเอาแฟน ๆ แทบนั่งไม่ติด ต้องตามลุ้นผลการแข่งขันของแต่ละคู่ที่แลกหมัด อวดสกิลเพลย์กันอย่างดุเดือด หนึ่งในนั้นคือแมตช์ระหว่างแชมป์กับรองแชมป์ของ AOG อย่าง Saigon Phantom (SGP) ปะทะ V Gaming (VGM) โดย SGP โชว์ฟอร์มแกร่งอย่างคาดไม่ถึง สามารถเอาชนะ VGM ไปได้แบบขาดลอย 4-0 เกม ทำเอาคนดูตะลึงเพราะทางฝั่ง VGM มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกว่า SGP อย่างมากในรอบที่ผ่านมาอีกหนึ่งในแมตช์ในสายบนที่เรียกเสียงฮือฮานั่นคือการพบกันระหว่างแชมป์ RPL ของไทยอย่าง Bacon Time (BAC) พบกับ BRO Esports (BRO) แชมป์จากลีก GCS แม้ในรอบแบ่งกลุ่มทาง BAC จะเอาชนะไปได้ 2-1 แต่ครั้งนี้ดูเหมือน BRO ไม่ยอมอีกต่อไป พวกเขาเล่นกันได้อย่างรัดกุม และแก้ไขข้อผิดพลาดจากครั้งที่แล้ว จนสามารถเอาชนะเจ้าหมูเบคของไทยไปได้ 4-1 เกมทำเอา 2 ทีมมาแรงที่หลายคนจับตามอง ทั้ง BAC และ VGM ต้องตกลงมาแข่งในสายล่างแบบที่ไม่มีใครคาดคิดไว้ ซึ่งทาง VGM ต้องตัดสินกับ ONE Team Esports (ONE) ซึ่งเป็นการรีแมตช์คู่ชิงจาก AIC 2022 เลยทีเดียว ซึ่งครั้งนี้ทาง VGM ก็สามารถจบสกอร์เอาชนะไป 4-3 สู้กันสูสี แบบไม่มีใครยอมใครถัดมาทางด้าน Bacon Time ก็ต้องลงมาพบทีมจากลีกเดียวกันอย่าง Valencia CF Esports (VCF) เป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศของ RoV Pro League อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เจ้าหมูก็เร่งเค้นฟอร์มสำเร็จ จนสามารถย้ำชัยชนะ VCF ไปได้ด้วยสกอร์ 4-2 ซึ่งเป็นสกอร์เดียวกันกับที่พวกเขาชนะในการแข่งขัน RPL 2023 Summer อีกด้วยครั้งนี้นับว่าเป็นรอบ Semi Finals ที่ดุเดือดที่สุดเลยก็ว่าได้ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบ คือแชมป์ และรองแชมป์จาก 3 ลีก ทั้ง Bacon Time แชมป์ของ RPL, Saigon Phantom แชมป์ของ AOG, BRO Esports แชมป์ของ GCS และ V Gaming รองแชมป์ของ AOGในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ ทั้ง 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Semi Finals จะต้องมาแข่งขันกันในรูปแบบ Best of 7 (Bo7) ที่งานออฟไลน์ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ โดยจะมีเพียง 2 ทีมเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันนัดแรกของรอบ Semi Finals คือหนึ่งในแมตช์ที่เหล่าแฟน ๆ RoV esports ไม่ควรพลาด นี่คือการพบกันระหว่างสองทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้นั่นคือ SGP ผู้ครองแชมป์ลีก AOG มาถึง 4 ฤดูกาลติดต่อกัน กับ BRO ผู้คว้าแชมป์ลีก GCS จากฤดูกาลล่าสุด และยังเป็นการคว้าแชมป์ฤดูกาลที่ 2 ติดต่อกันเป็นทีมแรกอีกด้วย ซึ่งนี่จะเป็นการพบกันอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาเจอกันล่าสุดตอนรอบ Semi Finals ของ APL 2022 โดยผู้เล่นที่น่าจับตามองในแมตช์สำคัญนี้คือ SGP Bang และ BRO TLin สองผู้เล่น Jungle ดีกรี FMVP ของลีกตัวเอง รวมไปถึงออฟเลนที่มาแรงอย่าง SGP Jiro และ BRO Pika เช่นเดียวกัน พวกเขาต้องสู้กันสุดชีวิต โดยผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Grand Final ไปรองชิงแชมป์ในวันที่ 23 ก.ค. ทันทีการแข่งขันนัดที่สองคือการพบกันระหว่าง 2 ทีมแชมป์ของการแข่งขัน RoV นานาชาติในปีที่แล้วนั่นคือ BAC และ VGM แชมป์ของ APL 2022 และ AIC 2022 ตามลำดับ ทีมที่แพ้ในแมตช์นี้จะต้องตกรอบ และยุติเส้นทางการแข่งขันนานาชาติลงทันที โดย BAC คือตัวแทนไทยเพียงหนึ่งเดียวในรอบ 4 ทีมสุดท้าย หากพวกเขาเอาชนะและผ่านเข้ารอบไปได้ จะต้องไปพบกันผู้แพ้ในแมตช์จากสายบน ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่รอบชิง สิ่งที่เราต้องติดตามคือการพบกันระหว่างสองเมจฟอร์มเข้มอย่าง BAC Kimsensei และ VGM Marisสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.ค. ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นด้วยโชว์สุดพิเศษจากพลอยชมพู หรือ Jannine Weigel ซึ่งเป็นการเปิดตัวการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสุดยิ่งใหญ่ กับเพลง "Echo of Glory" เพลงประจำการแข่งขัน APL 2023พิเศษสำหรับผู้ชมทางออนไลน์ พบกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับชมผ่านทาง ValorTV ในเกมก็จะได้รับชิ้นส่วนสกิน Zuka ฟรี รวมถึงยังแจกแต้มวันที่ 22-23 ก.ค. 66 เพิ่มอีก 1,960 แต้ม สามารถสะสมและนำไปแลกสกินถาวรระดับ Legend หรือ Heroic ฟรีอีกด้วยในส่วนช่องทางอื่น ๆ ยังสามารถรับชมได้ปกติ แค่ยอดผู้ชมทั่วโลกทุกช่องทางครบตามที่กำหนด ก็ปลดล็อกไอเทมแจกฟรีกันไปเลยยกเซิร์ฟส่วนใครที่ไม่ได้มางานออฟไลน์แล้วอยากได้เสื้อ RoV รุ่น Limited Edition ยังสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมแชร์ไลฟ์ได้ เพียงแชร์ไลฟ์ของการแข่งขัน APL 2023 วันที่ 22 หรือ 22 กรกฎาคม 2566 จาก Facebook เพจ Garena RoV Tournament พร้อมใส่แคปชันเชียร์ทีมไทยให้โดนใจทีมงาน และติดแฮชแท็ก #APL2023 และ #RoVไทยต้องแชมป์ เพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์ชิงเสื้อที่ระลึกไปใส่กันแบบฟรี ๆ สามารถติดตามรายละเอียด และกิจกรรมทั้งหมดได้ทาง Facebook ของ Garena RoV Tournament และ Garena RoV Thailand ใครที่ลงทะเบียนเข้างานไม่ทันไม่ต้องเสียใจ ยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ปกติ โดยภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายรออยู่มากมาย ทั้งบูธกิจกรรมพาร์ทเนอร์อย่าง Infinix บูธขายของที่ระลึกจากสโมสร บูธกิจกรรมแจกไอเทมโค้ด และโซน Photobooth สำหรับถ่ายภาพที่ระลึกซึ่งจะได้ภาพและไอเทมโค้ดกลับไปแบบฟรี ๆ อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นในวันงานเรายังมีการแจกสกินพิเศษ สุดแรร์ ทั้งสกิน Dimension Breaker ทั้ง 4 ตัว เซตสกิน WaVe เซตสกิน Ultimate เซตสกิน Esteem เซตสกิน RPL และสกินอื่น ๆ อีกมากมายรวมกว่า 264 สกิน ตลอด 2 วันเต็มรวมถึงยังมีโซน Watch Party นั่งเชียร์ทีมไทยติดขอบสนาม โดยบริเวณสามารถรองรับผู้ชม และผู้ร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1,500 คน (ไม่รวม 1,000 คนที่ลงทะเบียนมาก่อนแล้ว)ติดตามข่าวสาร และรับชมถ่ายทอดสดของการแข่งขัน APL 2023 ได้ทาง· Facebook : Garena RoV Tournament · Facebook : Garena RoV Thailand · YouTube : Garena RoV Thailand