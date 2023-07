เกมอภินิหารหุ่นเหล็ก "เกรนไดเซอร์" เผยวันวางจำหน่ายแล้ว!

UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves จะเล่าเรื่องราวแบบเคารพต้นฉบับที่ตรงไปตรงมาจากเวอร์ชันอนิเมะ ที่ดัดแปลงมาจากมังงะของอาจารย์โก นางาอิ ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Duke Fleet บังคับหุ่นเหล็กเกรนไดเซอร์ ต่อสู้กับกองกำลังวายร้ายของดาวเวก้าผู้เล่นจะได้ย้อนถึงวันวานในวัยเยาว์ผ่านการผจญภัยอันน่าตื่นตา และธีมเพลงสุดคลาสสิคจากอนิเมะที่เหล่าแฟนคลับต่างคุ้นหูจะถูกนำกลับมาบรรเลงใหม่ให้ทรงพลัง พร้อมสัมผัสกับประสบการณ์สุดอลังการของหุ่นอภินิหารอีกครั้งตัวเกมจะวางจำหน่ายโดยแบ่งเป็น Standard Edition, Collector Edition และ Limited Edition- The Game- A lenticular- An exclusive steelbook®- A key chain- A Poster- Collector Box- An exclusive Grendizer figurine- Digital bonuses- The game- A lenticular- An exclusive steelbook®- A key chain- 3 pin’s set- 4 Lithographs- A Golden ticket- An exclusive Artbook- A PosterUFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves จะวางจำหน่ายในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC สำหรับ Nintendo Switch จำหน่ายภายในปี 2024