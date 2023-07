ตัดใจ! โซนีเซ็นรับ "Call of Duty" จากไมโครซอฟต์อีก 10 ปี

ปัจจุบัน ดีลบริษัทไมโครซอฟต์ซื้อกิจการค่ายเกมแอคติวิชันบลิซซาร์ดก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้าย ผ่านการพิจารณาโดยหน่วยงานการค้าของหลายประเทศ ติดด่านยากอยู่ที่สหราชอาณาจักรซึ่งเคยสั่งห้ามไป แต่ก็เพิ่งมีการเปิดโต๊ะเจรจากันรอบใหม่ประเด็นปัญหาของดีลนี้คือการผูกขาดกีดกันทางการค้า ซึ่งไมโครซอฟต์แก้ทางด้วยการยื่นข้อตกลงว่าจะส่งเกมฮิต Call of Duty ให้เล่นกันทั่วทั้งคอนโซลคู่แข่งและบริการคลาวด์รายเล็กรายใหญ่ รวมถึงแพลตฟอร์มที่ปกติไม่เคยได้เล่นอย่างนินเทนโดสวิตช์ด้วยสำหรับโซนีเพลย์สเตชันที่เป็นคู่แข่งโดยตรงก็แสดงท่าทีคัดค้านการซื้อกิจการตั้งแต่เริ่มและไม่รับข้อตกลงดังกล่าว จนล่าสุดก็เพิ่งยอมเซ็นหลังแนวโน้มที่ดีลจะสำเร็จค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตาม รายงานและเอกสารที่หลุดมาก็ระบุว่าไมโครซอฟต์จะให้โซนีเฉพาะแฟรนไชส์ Call of Duty เท่านั้นเป็นระยะเวลา 10 ปี มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อตกลงฉบับก่อนหน้าที่รวมเกมอื่นของค่ายแอคติวิชันบลิซซาร์ดให้ด้วยจนถึงปี 2027นอกเหนือจาก Call of Duty เกมอื่นที่ไมโครซอฟต์จะได้ไปครอบครองเมื่อซื้อสำเร็จจะมีทั้งซีรีส์ดิอาโบล โอเวอร์วอตช์ สตาร์คราฟต์ วอร์คราฟต์ ฮาร์ทสโตน แครชแบนดิคูท และแคนดี้ครัช