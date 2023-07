ซีรีส์คนแสดง "The Last of Us" เข้าชิง 24 รางวัลเอมมี

ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้อำนวยการสร้าง "เคร็ก เมซิน" จากซีรีส์ Chernobyl ร่วมมือกับ "นีล ดรัคแมนน์" ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของเกมลงมาทำเอง เริ่มออกฉายทางบริการ HBO GO เมื่อวันที่ 15 มกราคม ซึ่งก็ประสบความสำเร็จใหญ่ทั้งในแง่จำนวนผู้ชมและคะแนนวิจารณ์ จนได้รับไฟเขียวให้ทำต่อซีซันสองแล้วเนื้อหาของ The Last of Us จะอยู่ในโลกที่อารยธรรมล่มสลายจากเหตุโรคระบาดครั้งใหญ่ เล่าเกี่ยวกับตัวเอก โจล (เปโดร ปาสคาล) ที่ได้รับว่าจ้างให้พาตัว เอลลี่ (เบลล่า แรมซีย์) เด็กหญิงอายุ 14 ปี ออกจากเขตกักกัน นำไปสู่การเดินทางที่โหดร้ายและทั้งสองต้องช่วยเหลือกันเพื่อความอยู่รอดสาขารางวัลเอมมีที่เข้าชิงจะอยู่ในประเภทดราม่า มีทั้งซีรีส์ยอดเยี่ยม นักแสดงนำชาย นักแสดงนำหญิง รวมถึงนักแสดงรับเชิญหลายราย ส่วนงานเบื้องหลังก็มีการแคสต์นักแสดง ผู้กำกับ ตัดต่อ ดนตรีประกอบและอื่นๆ อีกหลายรายการเมื่อเทียบกับเรื่องอื่น The Last of Us ก็เป็นรองเพียงซีรีส์ Succession ที่เข้าชิง 27 สาขาและรองลงไปก็มี The White Lotus เข้าชิง 23 สาขา ตามด้วย Ted Lasso เข้าชิง 21 สาขา โดยงานประกาศผลมีกำหนดจะจัดในวันที่ 18 กันยายน 2023ในฝั่งวีดีโอเกม ค่ายโซนีก็เพิ่งนำภาคต้นฉบับกลับมารีเมกใหม่เรียกว่า The Last of Us Part I วางจำหน่ายไปแล้วบนคอนโซล PS5 และ PC