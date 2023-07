ศาลตัดสิน! ไมโครซอฟต์ ชนะคดี ดีลแอคติวิชันได้ไปต่อ

here's Judge Corley saying the "FTC’s heavy reliance on [Jim] Ryan’s testimony is unpersuasive" and that Microsoft's Call of Duty deals for Nintendo Switch and cloud are "perhaps bad for Sony. But good for Call of Duty gamers and future gamers." pic.twitter.com/LUBnU5PI8b — Tom Warren (@tomwarren) July 11, 2023

ให้คำตัดสินที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าของเครื่องเล่นเกมเอ็กบ็อกซ์ โดยให้เหตุผลว่า ดีลครั้งนี้อาจเป็นเรื่องแย่สำหรับทาง โซนี่ แต่มันเป็นผลดีสำหรับคอเกมคอลออฟดิวตี้ในปัจจุบันและอนาคต

1/We're grateful to the court for swiftly deciding in our favor. The evidence showed the Activision Blizzard deal is good for the industry and the FTC’s claims about console switching, multi-game subscription services, and cloud don’t reflect the realities of the gaming market.— Phil Spencer (@XboxP3) July 11, 2023