LINE NEXT ประกาศลงนามในข้อตกลงร่วมกับ SEGA เพื่อพัฒนาเกมบน GAME DOSI

ภายใต้ข้อตกลงนี้ LINE NEXT จะได้รับใบอนุญาตหนึ่งในเกมคลาสสิกของ SEGA ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และพัฒนาเกมแบบดั้งเดิมสู่เกม Web3 โดย LINE NEXT จะให้บริการเกมนี้ใน GAME DOSI รวมถึงสนับสนุนการผลิต NFT การชำระเงินด้วย Digital Payment และกิจกรรมทางการตลาด โดยทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของ LINE NEXT ในการทำให้เกม Web3 ติดตลาด รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับเกมจะเปิดเผยให้ทราบในภายหลังSEGA มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตวิดีโอเกมและความบันเทิงชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงมานานหลายทศวรรษ พัฒนาและเผยแพร่วิดีโอเกมหลากหลายประเภทสำหรับหลากหลายแพลตฟอร์ม"LINE NEXT มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ SEGA เพื่อนำเกมที่สนุกสนานตื่นเต้นเข้าสู่ Web3 สำหรับเกมเมอร์ทั่วโลก" ยัง ซู โก ซีอีโอของ LINE NEXT กล่าว "ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ GAME DOSI นำเสนอคอนเทนต์ Web3 ที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้อย่างง่ายดาย รวมถึงแฟน ๆ ของ SEGA ด้วย"GAME DOSI เปิดตัวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในฐานะแพลตฟอร์มเกม Web3 ที่มีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางภายใต้สโลแกน "Gamer First, Web3 Next" โดยได้เปิดตัวเกมไปแล้ว 6 เกม ซึ่งรวมถึงเกมจาก GAME DOSI อย่าง Project GD สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ https://game.dosi.world