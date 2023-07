"Diablo IV" อัพเดตใหญ่ซีซันแรก 20 กรกฎาคม

เนื้อหาการอัพเดตจะมีชื่อเรียกว่า Season of the Malignant เล่าเรื่องราวต่อเนื่องจากการแผ่อำนาจชั่วร้ายของนางมารลิลิธ เกิดเหตุคล้ายโรคระบาดเหล่าปีศาจบ้าคลั่งอาละวาดหนักกว่าเดิม ทำให้ผู้เล่นต้องร่วมมือกับอดีตนักบวช Cormond หาทางยับยั้งและจับเอาพลังมืดนี้กลับมาใช้สู้กับตัวมันเองในการเข้าร่วมซีซัน ผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครขึ้นใหม่ในอีกโลกเรียกว่า Seasonal Realm แยกจากโลกหลักดั้งเดิม Eternal Realm พร้อมเงื่อนไขว่าต้องเคยจบแคมเปญหลักมาก่อน โดยที่ตัวละครสร้างใหม่จะเลือกข้ามเนื้อเรื่องได้ ปลดล็อกพาหนะแต่แรก และเปิดแผนที่กับแท่นบูชา Altars of Lilith เท่ากับที่เคยเล่นเอาไว้ หรือกรณีคนเพิ่งเริ่มครั้งแรกจะข้ามมาตะลุยแคมเปญที่ฝั่ง Seasonal Realm เลยก็ได้เกมส่วนซีซันจะเพิ่มระบบรางวัลเรียกว่า Season Journey และ Battle Pass ให้ทำเควสต์และต่อสู้ไปตามปกติเพื่อเลื่อนขั้นรับของต่างๆ โดยผู้เล่นทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าถึงไอเทม Smoldering Ashes นำไปแลกโบนัสเพิ่มค่าประสบการณ์และอื่นๆ พร้อมทางเลือกจ่ายเงินระดับพรีเมียมเพิ่มเฉพาะไอเทมแนวสวยงามแต่งตัวละครเท่านั้นด้านการเล่น เหล่าศัตรูบางส่วนจะถูกพลังมืดครอบงำแข็งแกร่งกว่าเดิม เมื่อกำจัดได้ก็จะให้ไอเทม Malignant Heart นำมาทำพิธีใช้ใส่ลงอาวุธชุดเกราะเหมือนอัญมณีเสริมพลังแต่เอฟเฟกต์แตกต่างจากที่เคยมีมา และนอกจากนี้ยังมีดันเจียนแบบใหม่ Malignant Tunnels บอสใหม่ Varshan the Consumed รวมถึงไอเทมระดับ Unique ใหม่อีก 6 ชิ้นและ Aspects เสริมพลังระดับ Legendary ใหม่อีก 7 ชิ้นด้วยหลังจบซีซัน ตัวละครที่ผู้เล่นสร้างใน Seasonal Realm จะถูกโอนกลับไปโลกหลัก Eternal Realm ให้เล่นต่อตามปกติพร้อมของติดตัวเกือบทั้งหมด ยกเว้นไอเทมที่เป็นลูกเล่นเฉพาะอย่างเช่น Malignant Heart จะแปลงกลับไปเป็นช่องใส่อัญมณีตามเดิมทีมพัฒนาชี้แจงว่าระบบซีซันจะเป็นการทดลองทำอะไรแปลกๆ สนุกสนานโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องสมดุลเกมมากนักเพราะพวกเขาได้วางรากฐานที่แข็งแรงไว้บนเกมหลักแล้ว ส่วนผู้เล่นเองก็จะมีโอกาสทดลองคลาสที่ไม่เคยเล่นหรือสายสกิลอื่นในคลาสถนัดด้วยเช่นกันนอกเหนือจากข้อมูลเบื้องต้นที่เผยมาวันนี้ พวกเขาจะแจงรายละเอียดเพิ่มอีกทีในวันที่ 18 กรกฎาคม ก่อนเริ่มอัพเดตจริงวันที่ 20 กรกฎาคม