เกมมือถือ "Tower of God: New World" พร้อมเปิดให้บริการ 26 ก.ค.นี้

"Tower of God: New World" เป็นเกมที่สร้างจากเว็บคอมมิก Tower of God ของ WEBTOON ซึ่งเคยได้รับการดัดแปลงเป็นแอนิเมชันเมื่อปี 2020 โดยตัวเกมนำเสนอการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ที่มีความเรียบง่ายและลึกล้ำ ผสมผสานเรื่องราวสุดพิเศษที่ถูกพัฒนาโดยได้รับความร่วมมือจาก ‘SIU’ ผู้เขียนต้นฉบับผู้เล่นสามารถวางแผนใช้กลยุทธ์ของตนเอง โดยอาศัยคุณสมบัติ บทบาท และตำแหน่งที่ตัวละครต่าง ๆ มี เพื่อเอาชนะศัตรู ซึ่งตัวเกมลดภาระในการพัฒนาตัวละครด้วยระบบสล็อต ทำให้ผู้เล่นสามารถดึงศักยภาพของตัวละครออกมาได้อย่างเต็มที่แฟรนไชส์ "Tower of God" เริ่มต้นจากเว็บตูนแฟนตาซีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มนามว่า ‘พัมที่ 25’ และเพื่อนของเขา ‘ราเชล’ ซึ่งอาศัยอยู่ใต้หอคอยอันแสนลึกลับขนาดมหึมาที่มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถขึ้นไปยังยอดหอคอยได้จะสมหวังในสิ่งที่ปราถนา ราเชลได้เข้าไปในหอคอยโดยที่พัมไม่รู้เพื่อพยายามหาหนทางให้ชีวิตของเธอดีขึ้น เขาจึงได้ตามเข้าไปหลังจากนั้นไม่นานด้วยความหวังว่าจะได้พบเธออีกครั้ง ซีรีส์ Tower of God ได้รับการเผยแพร่บน Naver Webtoon ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2010 และมียอดเข้าชมมากกว่า 6 พันล้านครั้งทั่วโลก"Tower of God: New World" จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับ ‘พัมที่ 25 เวอร์ชัน SSR’ และตั๋วอัญเชิญตัวละคร (x10) ได้ที่ https://towerofgod.netmarble.com และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ Tower of God: New World - TH