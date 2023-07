สแควร์เอนิกส์ยกเลิกเกมยิง "Just Cause: Mobile"

เดิมที เกมนี้ก็เป็นภาคแยกมาจากซีรีส์ Just Cause ที่โด่งดังอยู่ก่อน เผยโฉมครั้งแรกในงาน The Game Award 2020 ตั้งใจจะเปิดบริการแบบเต็มในปี 2021 แต่ก็เลื่อนมาเรื่อยๆ และจบที่การถูกยกเลิกลักษณะเกมจะเปลี่ยนจากต้นฉบับมาเป็นแนวแอคชันเดินยิงมุมมองด้านบนต่อสู้ด้วยอาวุธปืนหลายชนิดและยานพาหนะ มีเนื้อหาตะลุยไปตามแคมเปญแบบเล่นคนเดียว พร้อมทางเลือกโหมดหลายผู้เล่นร่วมมือกันจัดทีม 4 คนและแข่งขันในฉากใหญ่รองรับถึง 30 คนตัวแทนค่ายสแควร์เอนิกส์ผู้ดูแลแบรนด์ Just Cause ชี้แจงว่าการประกาศลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พวกเขาก็เสียใจที่ต้องหยุดพัฒนาเกม โดยหลังจากนี้จะดึงออกจากหน้าร้านดิจิตอลทั้งหมดและคืนเงินให้ผู้เล่นแม้จะยังไม่เปิดจริง แต่เกมก็ได้ทดลองออกแบบ Early Access ไปก่อนแล้วเฉพาะบางภูมิภาคอย่างเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์