เปิดตัว "Blade Runner 2033: Labyrinth" เกมอิงจากหนังไซไฟชื่อดัง

ผู้พัฒนาเกมนี้คือค่าย Annapurna ทำเองภายในจากที่ปกติจะเป็นแค่ผู้จัดจำหน่าย กำกับโดย "เชลซี ฮาช" ที่เคยมีผลงาน What Remains of Edith Finch แนวผจญภัยเน้นเล่าเรื่อง เคยชนะรางวัลบาฟตาอวอร์ดมาก่อนเรื่องราวของ Blade Runner 2033: Labyrinth จะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหนังต้นฉบับปี 1982 และหนังใหม่ Blade Runner 2049 หลังเกิดเหตุการณ์ Black Out เมืองลอสแองเจลิสพลังงานดับครั้งใหญ่ เผยเบื้องหลังว่าเบลดรันเนอร์หันไปทำอะไรเมื่อไม่มีงานนักล่าหนังตัวอย่างแรกของเกมยังคงไม่เผยรายละเอียดรูปแบบการเล่นและกำหนดวางจำหน่าย โดยมีการเปิดเฉพาะหน้าร้าน Steam ให้กดแสดงความสนใจ ติดตามข้อมูลอัพเดตได้ ก่อนหน้านี้ แฟรนไชส์ Blade Runner ก็เคยทำวีดีโอเกมครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1997 เป็นแนวผจญภัยไขปริศนาชี้และกดหน้าจอสร้างโดย Westwood Studios ซึ่งก็ทิ้งช่วงมานานกว่า 25 ปีแล้ว