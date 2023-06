Gen Play บุกงาน CAF 2023 ขนไอเทมเด็ดจากเกมในเครือมาแจกเพียบ!

● งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 11:00 - 20:00 น.● สถานที่ : หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)● ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน COSPLAY ART FESTIVAL 2023 (CAF 2023) คลิกที่นี่ ● หากแต่งกายชุดคอสเพลย์เข้าร่วมงานฟรี!*การพิจารณาชุดคอสเพลย์ที่สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี เป็นไปตามการตัดสินของผู้จัดงาน● ติดตั้งเกม GOH : God of Highschool ลงในมือถือ● สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์ @genplay หรือ คลิกที่นี่ เพื่อรับคูปองสำหรับร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่บูธ โดยหลังจากที่ทำการแอดไลน์เข้ามาแล้วจะได้รับคูปองสำหรับการร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธ Gen Play ทั้ง 3 วัน● พิเศษ! รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ในการเข้าเล่นกิจกรรมภายในบูธ เพียงแอดไลน์ @taokaenoiclubอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบรายการไอเทมของแต่ละเกม● สแกนแอดไลน์ Gen Play เพื่อรับคูปองสำหรับร่วมกิจกรรม● แสดงคูปองกับพนักงาน พร้อมแจ้งเกมที่เล่น และแสดงหลักฐานการติดตั้งเกมในเครื่องสำหรับเกม GOH● รับสิทธิ์คีบไข่ลุ้นพรีเมียม พร้อมไอเทมโค้ดเกม● หากทำการคีบไข่ได้สำเร็จ จะได้รับของที่บรรจุอยู่ในลูกบอล พร้อมรับไอเทมโค้ด● หากทำการคีบไข่ไม่สำเร็จ จะได้รับสิทธิ์ในการเล่นอีก 1 ครั้ง (หากแอดไลน์ @taokaenoiclub ก็จะได้รับเพิ่มอีก 1 ครั้ง) และหากยังคีบไม่สำเร็จ จะได้รับของรางวัลปลอบใจเป็นไอเทมโค้ด● ติดตั้งเกม GOH : God of Highschool ลงที่เครื่อง● ถ่ายรูปกับบูธ Gen Play โพสต์ลงใน Facebook หรือ IG ใส่ ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ใส่ Hashtag #GenPlay #GOH #TheGodofHighschool● จากนั้นนำโพสต์ดังกล่าวแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่บูธ รับเพิ่มทันที 1 สิทธิ์ ในการหมุนกาชาปอง ลุ้นรับของพรีเมียม และ ไอเทมโค้ดเกม GOH : God of Highschool● พิเศษ! ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 12 (6+128) สี Ice Blue มูลค่า 6,699 บาท● ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 12 (6+128) สี Ice Blue มูลค่า 6,699 บาท วันที่ 4 ก.ค. 66 ผ่านช่องทางแฟนเพจ Gen Play ● เพียงตีบวกไอเทม Apocalyptic Boots กับพี่เป๋ ให้ได้ +1 ก็รับของรางวัลไปเลยทันที (สามารถตีบวกไอเทมได้ 3 ครั้ง)● ร่วมสนุกกันได้ที่โซนทดลองเล่น ที่บูธ Gen Play● สนุกกับกิจกรรมที่บูธเถ้าแก่น้อย รับผลิตภัณฑ์สาหร่ายทดลองชิม พร้อมมินิเกมให้ร่วมสนุกแล้วพบกันที่บูธ Gen Play บริเวณ B3 โซน Board Game ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (MRTศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคมนี้