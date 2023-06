Riot Games เปิดตัวอีเวนต์ข้ามเกม "Soul Fighter" เริ่ม 20 ก.ค.นี้

เรื่องราวของ Soul Fighter เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนานที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและหลากสีสัน ที่ซึ่งเหล่าผู้เข้าแข่งขันจะมาประชันกันในสนามประลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง "ทัวร์นาเมนต์แห่งจิตวิญญาณ" การต่อสู้ซึ่งจัดขึ้นโดยเนตรเทวะลึกลับนี้จะเป็นสถานที่ที่เหล่านักสู้ผู้มีพลังไม่ธรรมดาจะเข้ามาต่อสู้กันจนเหลือผู้ชนะเพียงหนึ่ง“พวกเราตื่นเต้นสุด ๆ กับประสบการณ์สุดแสนจะหลากหลายที่จะเกิดในทั่วทั้งระบบนิเวศของ League of Legends ซึ่งได้ผสานรวมกันเป็นอีเวนต์ Soul Fighter ในครั้งนี้"กล่าว “Arena, Soul Brawl และ Tag Duel จะมอบประสบการณ์สดใหม่ให้กับเหล่าผู้เล่น League of Legends, Teamfight Tactics และ Wild Rift ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน เราแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วว่าผู้เล่นจะคิดยังไงเมื่อพวกเขาได้ลองเข้าไปเล่นจริง”เกม MOBA ใน PC ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกจะเปิดตัวโหมดเกมใหม่เอี่ยม, สกิน Soul Fighter ใหม่ 12 สกิน, เมต้าเกมในไคลเอนต์แบบใหม่, แชมเปี้ยนใหม่ ฯลฯ- โหมดเกมใหม่: Arena ผู้เล่นจาก 4 ทีม ทีมละ 2 คนจะเข้าต่อสู้แบบหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป หลังแข่งกันแต่ละรอบแล้ว พวกเขาจะได้เพิ่มพลังผ่านตัวเสริมพลังพิเศษ และแข่งกันจนเหลือทีมสุดท้าย โดยการต่อสู้จะเกิดขึ้นในสนามต่อสู้ 4 แห่ง ซึ่งมีทั้งขนาด ความหนาแน่นของพื้นที่ และธีมที่แตกต่างกัน โดยมีแชมเปี้ยนในจักรวาล Soul Fighter มาปรากฏตัวในการแข่งขันเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยเหลือหรือไม่ก็ขัดขวางผู้เล่นทุกคน- ปล่อยตัวแชมเปี้ยน: Naafiri อสูรร้ายร้อยเขี้ยว- สกิน: Soul Fighter Samira (Ultimate), Soul Fighter Viego (Legendary), Soul Fighter Naafiri, Soul Fighter Shaco, Soul Fighter Pyke, Soul Fighter Sett, Soul Fighter Lux, Soul Fighter Jhin, Soul Fighter Gwen, Soul Fighter Evelynn, Prestige Soul Fighter Shaco และ Prestige Soul Fighter Pyke- Soul Fighter 2023 Pass- เมต้าเกมในไคลเอนต์: Tournament of Souls (เฉพาะ LoL) คือระบบต่อสู้เน้นคอมโบและการจัดอันดับสไตล์ที่สามารถเล่นได้ในตัวไคลเอนต์ ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Samira และได้รับค่าชื่อเสียงจากการเล่นเกมใน League ซึ่งจะทำให้คุณได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ใหม่และปลดล็อกความสามารถใหม่ๆ ให้กับเธอเพื่อเดินหน้าฟันฝ่าทัวร์นาเมนต์ต่อไป จุดประสงค์ของทัวร์นาเมนต์นี้คือการเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งสิบและขึ้นเป็นแชมเปี้ยนใหม่ให้ได้ เมื่อผู้เล่นเอาชนะไปแต่ละครั้งก็จะสามารถรับรางวัล ทั้งยังสามารถปลดล็อกความยากระดับ Story และ Expert ซึ่งแต่ละระดับจะมีความท้าทายที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้เล่นในทุกระดับและเวลาที่ใช้ไปเกมแนวต่อสู้อัตโนมัติชั้นนำจะต้อนรับโหมดเกมใหม่เอี่ยม พร้อมนักวางแผนใหม่, แชมเปี้ยนจิบิ, Event Pass และ Arena ระดับ Mythic อย่าง Tournament of Souls- นักวางแผน: Chibi Gwen; Chibi Soul Fighter Gwen (Mythic)- Arena: Tournament of Souls Arena- Little Legend สปีชีส์ใหม่: Khaat’Sai- Soul Fighter Event Pass- โหมดเกมใหม่: Soul Brawl คล้าย ๆ กับ Fortune’s Favor ของ Lunar Gala ในช่วงต้นปี Soul Brawl ก็คือโหมดเกมชั่วคราวที่จะเข้าสู่ Teamfight Tactics ในฐานะส่วนหนึ่งของอีเวนต์ Soul Fighter โหมดเกมนี้จะมีทั้งหมดสองช่วงด้วยกัน คือช่วงฝึกฝนที่ผู้เล่นจะต่อสู้กันแย่งชิง Soul Power ซึ่งจะช่วยทำให้ Soul Crown ของคุณแข็งแกร่งขึ้นและรับของรางวัลเพิ่มมากขึ้น และอีกช่วงคือช่วงทัวร์นาเมนต์ที่ผู้เล่นจะต่อสู้กันเพื่อชิงชัยและถูกคัดออกจากทัวร์นาเมนต์ในรูปแบบ Best of 3- ประสบการณ์เนื้อเรื่องในไคลเอนต์ (เฉพาะ TFT) มาพร้อมกับโหมดเกมคือการเล่าเรื่องผ่านไคลเอนต์อย่าง Choncc Dome ที่นี่แชมเปี้ยนและนักวางแผนจะร่วมทีมกันเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แห่งจิตวิญญาณ Choncc Dome คือครั้งแรกที่ประสบการณ์ในไคลเอนต์ TFT จะสามารถเข้าเล่นได้ผ่านแพลตฟอร์มมือถือ และก็ยังเป็นครั้งแรกที่อีเวนต์จะมี Pass+ เฉพาะตัวอีกด้วยเกมแนว MOBA ที่ออกแบบมาเพื่อเล่นบนมือถือของ Riot Games จะมาพร้อมกับสกิน Soul Fighter ใหม่ 6 สกิน, ประสบการณ์เนื้อเรื่องในไคลเอนต์ของตัวเอง และโหมดเกมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อ Wild Rift โดยเฉพาะ- โหมดเกมใหม่: Tag Duel เป็นโหมดใหม่ที่จะให้ผู้เล่นได้ท้าชนกันในการต่อสู้ตัวต่อตัว ผู้เล่นจะเลือกแชมเปี้ยนได้สามตัวก่อนจะเข้าสู่การต่อสู้ และสามารถสลับไปมาได้ตามสะดวกหากไม่ติดคูลดาวน์ นำไปสู่การทำคอมโบทุกรูปแบบในแบบที่ทำได้กับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้น ผู้เล่นคนแรกที่สามารถเก็บได้สี่คิลจะเป็นผู้ชนะ- ปล่อยตัวแชมเปี้ยน: Nilah ความรื่นเริงไร้พันธะ- สกิน: Soul Fighter Nilah, Soul Fighter Draven, Soul Fighter Yasuo, Soul Fighter Irelia, Soul Fighter Xin Zhao และ Soul Fighter Draven (Special Edition)- Soul Fighter Event Pass- ประสบการณ์เนื้อเรื่องในไคลเอนต์: (เฉพาะ WR) ผู้เล่นจะได้สัมผัสเรื่องราวออริจินัลที่เกิดขึ้นภายในโลกแห่ง Soul Fighter ที่บรรยายผ่านสายตาของ Draven และ Yasuo ไปพร้อมกับที่พวกเขาต่อสู้ไปในทัวร์นาเมนต์แห่งจิตวิญญาณและท่องไปในแดนเหนือปฐพี ผู้เล่นจะสร้างความคืบหน้าผ่านการอ่านนิยายภาพ ซึ่งจะประกอบด้วยมินิเกมการต่อสู้ที่จะมาทดสอบความแม่นยำและความว่องไวของทุกคนผ่านการเข้าเล่นแมตช์ใน Wild Rift เมื่อเล่นผ่านอีเวนต์ไปเรื่อย ๆ ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเป็น Token ที่สามารถนำไปซื้อไอเทมหลายอย่างในร้านค้ากิจกรรม และปลดล็อกโหมด Arcade ได้ ในโหมด Arcade ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแชมเปี้ยน Soul Fighter ตัวโปรดและเล่นมินิเกมต่าง ๆ เพื่อรับอีโมตสุดพิเศษและอื่น ๆ อีกมากมายเกมการ์ดดิจิทัลดีกรีชนะรางวัล จะมาพร้อมกับ Event Pass ใหม่ และของตกแต่งสนามรบมากมาย- สกิน: Soul Fighter Nidalee (Epic), Soul Fighter Viego (Epic), Soul Fighter Sett (Epic), Soul Fighter Samira (Rare), Soul Fighter Jhin (Rare), Soul Fighter Gwen (Rare), Soul Fighter Pyke (Rare) และ Soul Fighter Evelynn- Soul Fighter Event Pass- อีโมตและหลังการ์ดใหม่นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม Riot Games จะมอบรายได้ 20% จาก Soul Fighter Samira, Soul Fighter Event Pass และบันเดิลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน League of Legends ให้กับกองทุนเพื่อสังคมของ Riot Games ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อรับบริจาคที่ได้รับการสนับสนุนจาก ImpactAssets บันเดิลที่เข้าร่วมมีดังนี้:- Soul Fighter Samira (สกินเท่านั้น)- บันเดิล Unmatched Bounty Hunter- Soul Fighter Event Pass- บันเดิล Soul Fighter Event Passเพื่อเฉลิมฉลองอีเวนต์ Soul Fighter ทาง Riot Games จะนำเสนอ Soul Fighter: Fight Night ประสบการณ์ถ่ายทอดสดของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์กว่า 16 ชีวิตที่จะมาประชันฝีมือกันทั้งในและนอกเกม เพื่อคว้าโอกาสในการครองตำแหน่งแชมเปี้ยนแห่ง Fight Night อีเวนต์จะจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย และจะถ่ายทอดสดผ่านทาง Twitch ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 08:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางของ Riot Gamesสำหรับผู้เล่นโซน APAC การย้ายบัญชี LoL/TFT จากเซิร์ฟเวอร์ Garena มายังเซิร์ฟเวอร์ Riot นั้นยังสามารถทำได้ที่ลิงก์ https://accountmigration.leagueoflegends.com/ โดยการโอนย้ายจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Soul Fighter ได้ที่ riotgames.com หรือทาง @leagueoflegends, @TFT, @wildrift และ @playruneterra บน Twitter, Instagram และ Facebook