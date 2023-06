เกมบล็อกเชนภาคต่อ "MIR2M: The Dragonkin" เปิดตัวเว็บไซต์ทีเซอร์แล้ว

"MIR2M : The Dragonkin" เป็นเกมแนว MMORPG บล็อกเชน สามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือและพีซี ซึ่งบริษัทเอ็กซ์ฟัน เกมส์ จำกัด (XFun Games Ltd.) พัฒนาต่อยอดมาจากเกม The Legend of Mir2 โดยตัวเกมประกอบด้วยสามอาชีพ ได้แก่ นักรบ นักเวทย์ และเซียนเต๋า มาพร้อมสงครามขนาดใหญ่ เช่น สงครามปิดล้อมปราสาทซาบัค หรือ Sabuk Castle Siege เพื่อตัดสินผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งยังมีระบบแคลนให้เลือกเล่น อาทิ การปกป้องแคลน Clan Protection และการคุ้มกันแคลน Clan Escort ซึ่งผู้เล่นจะสามารถรวมทีมกันเพื่อปกป้องพื้นที่ (Turf) หรือขนย้ายนักโทษ"MIR2M : The Dragonkin" จะเปิดให้บริการใน 170 ประเทศทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มเกมบล็อกเชนของวีเมดอย่าง "วีมิกซ์ เพลย์" ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info