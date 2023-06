ไมโครซอฟต์เลิกทำเกมลงคอนโซลเก่า Xbox One

ผู้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือ "แมตต์ บูตี" หัวหน้าฝ่ายสตูดิโอเกมไมโครซอฟต์ ตระเวนให้สัมภาษณ์สื่อหลังงานอีเวนท์โชว์เกมใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีการประกาศเกมของพวกเขาเองที่ใช้เล่นบน Xbox One ตรงๆ อีกแล้วบูตี กล่าวว่า "พวกเราได้ย้ายไปสู่เจน 9" หมายถึงคอนโซลปัจจุบัน Xbox Series X|S ถือเป็นเรื่องปกติในวงการแต่ก็นับว่าเกิดขึ้นช้า โดยทั้งโซนีและไมโครซอฟต์ต่างก็พยายามยืดเวลาคอนโซลยุคก่อนหน้าเพื่อฐานผู้ใช้จำนวนรวมกันมากกว่า 100 ล้านรายอย่างไรก็ตาม เกมประเภทพัฒนาต่อเนื่องอย่างเช่น Minecraft จะยังได้รับการสนับสนุนอยู่ อีกทั้งผู้ใช้ Xbox One จะสามารถเล่นเกมใหม่เจน 9 ของไมโครซอฟต์ได้ด้วยบริการคลาวด์สตรีมมิงแทน เป็นวิธีที่พวกเขาจะใช้ต่อไปในอนาคตนอกเหนือจากไมโครซอฟต์เอง บริษัทภายนอกก็ยังมีการประกาศเกมให้กับ Xbox One หลงเหลืออยู่บ้าง อย่างเช่นค่ายแอทลัสเพิ่งเปิดตัว RPG รีเมก Persona 3 Reload และภาคใหม่ Persona 5 Tactica ภายในอีเวนท์เดียวกัน วางกำหนดออกยาวไปถึงปลายปี 2023 และต้นปี 2024