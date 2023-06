ครบรอบ 2 ปี ‘Gaming Nation’ จัดโปรเติมเกมคุ้ม ลดทุกเกม!

ฉลองครบ 2 ปี แพลตฟอร์มเติมเกมที่เติบโตเร็วที่สุด หลังในช่วงไตรมาสที่ผ่านมามีผู้ใช้งานใหม่เพิ่มอีก 25% ภายใต้จุดเด่นหลักที่ลูกค้าทุกค่ายสามารถเติมเกมได้ พร้อมส่วนลดหลากหลายให้เลือกใช้งาน บนความคุ้มค่า ปลอดภัย ได้ของไว ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงความน่าสนใจของแพลตฟอร์มเติมเกม Gaming Nation ที่ได้พิสูจน์ถึงความปลอดภัย และคุ้มค่าในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเติมเกมผ่าน Gaming Nation ปลอดภัย 100% และยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอย่าง GN Coin (1 GN Coin = 1 บาท) ที่สะสมไว้ใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าที่ใช้งานประจำด้วยโดยสามารถรับส่วนลดเกมฮิตได้ตลอดเดือน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดลูกค้าใหม่ - ใส่โค้ด NEW100 รับคืน 100% สูงสุด 50 GN Coin, ลดทั้งเว็บ 12% - ใส่โค้ด ALLJUN2 ลด 12% ไม่จำกัดส่วนลดสูงสุด และลดทุกเกม ใช้ได้ทุกคน โค้ด SWJUNE4 ลด 4% สูงสุด 350.- รวมถึงโบนัสพิเศษจากเกมดัง ไม่ว่าจะเป็น(พิเศษโบนัส 10%) - ลด 16% สูงสุด 500-. ใส่โค้ด GNDC16 (Pay via dtac) หรือรับคืน 8% สูงสุด 500 GN Coin โค้ด GNCB8 (จ่ายผ่าน QR)- ลด 14% สูงสุด 500-. ใช้โค้ด GNDC14 (Pay via dtac) หรือรับคืน 8% สูงสุด 500 GN Coin โค้ด GNCB8 (จ่ายผ่าน QR)- ลด 12% ไม่จำกัดส่วนลดสูงสุด โค้ด GNDC12 (Pay via dtac) หรือรับคืน 8% สูงสุด 500 GN Coin โค้ด GNCB8 (จ่ายผ่าน QR)นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษฉลองสัปดาห์เกิด ในช่วง 14 - 20 มิถุนายน 2566- ซื้อแพ็ก 3,000-. (42,840 เพชร) รับเลย Guild Contribution x 2 และ Adv. Enchantment Sel. Pack II รวม 2,000 รางวัล (ผู้ที่มียอดเติมสูงสุด 3 อันดับแรกรับเลยสัตว์ขี่ Ice Cream Truck)- ซื้อแพ็ก 399-. (72 BCC) รับ 10% โบนัส (7 BCC) รวม 5,000 รางวัล- ซื้อแพ็ก 179-. (350 เพชร) รับเลย 500,000 Gold coins, 125 Blue diamond และ 10 Magic feather รวม 1,000 รางวัลสำหรับวิธีการเติมเงินก็ง่ายๆ เพียงแค่ 1.สมัครสมาชิก 2.เลือกแพ็กเกจที่ต้องการเติม 3.ระบุไอดีเกม 4.ใส่โค้ดส่วนลด และเลือกช่องทางชำระเงิน ผ่านระบบ Pay via dtac หรือชำระผ่าน QR Code ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่นี้ก็ได้ทั้งส่วนลด และเติมเกมได้สบายตลอด 24 ชั่วโมงไปเติมเกมกันเลย ที่ Gaming Nation >> https://www.dtac.co.th/s/2AnniJun23OAD